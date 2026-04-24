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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

El Principio del Interés Superior del Niño en el Perú

Este principio está reconocido en la Constitución Política del Perú, en el Código de los Niños y Adolescentes del Perú y en la Convención sobre los Derechos del Niño.

    Javier Arrieta
    Por

    Abogado socio del estudio García Bustamante

    jarrieta@gbabogados.pe

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    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Los niños no deben ser tratados como parte de un conflicto, sino como personas que necesitan protección y cuidado | Foto: Archivo El Comercio / Referencial
    Los niños no deben ser tratados como parte de un conflicto, sino como personas que necesitan protección y cuidado | Foto: Archivo El Comercio / Referencial

    El Principio del Interés Superior del Niño es la regla más importante del Derecho de Familia en el Perú. En términos simples, significa que todas las decisiones que afecten a un niño deben buscar siempre lo que sea mejor para él o ella.