El adulterio: cómo se prueba y cuáles son sus consecuencias

Desde el punto de vista legal, el adulterio se configura cuando una persona casada mantiene relaciones sexuales voluntarias con alguien distinto de su cónyuge, vulnerando el deber de fidelidad que nace del matrimonio civil. No basta, por tanto, la sospecha ni la mera cercanía afectiva con un tercero. La ley exige la acreditación del acto sexual y la voluntad de quebrantar la fidelidad.

En el Derecho de Familia peruano, el adulterio no es solo una traición emocional: es una causal específica de divorcio con efectos patrimoniales y sucesorios concretos. Sin embargo, probarlo judicialmente no es sencillo.

Este estándar probatorio marca una diferencia importante. Quien demanda el divorcio por esta causal debe acreditar el hecho con medios idóneos y contundentes. Fotografías o videos que demuestren la relación sexual, la existencia de un hijo extramatrimonial o la acreditación de una situación de bigamia pueden constituir pruebas relevantes. En cambio, mensajes afectuosos, salidas frecuentes, viajes o incluso la convivencia con otra persona podrían no ser suficientes para configurar adulterio. En esos casos, correspondería evaluar otra causal: la de conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común.

La distinción no es menor. La calificación jurídica del hecho determina las consecuencias. Cuando el juez declara fundada la demanda por adulterio, el cónyuge culpable enfrenta sanciones expresamente previstas en la ley. Puede perder el derecho a heredar al cónyuge perjudicado, perder los gananciales que provengan de bienes del otro y, además, ser obligado a pagar una indemnización o adjudicar un bien de la sociedad conyugal al cónyuge afectado. Estas consecuencias son independientes de la eventual pensión de alimentos que pudiera corresponder.

Otro aspecto relevante es el plazo para accionar. El ordenamiento establece un límite claro: la demanda debe interponerse dentro de los seis meses desde que el cónyuge agraviado tomó conocimiento del adulterio o, en todo caso, dentro de los cinco años de producido el hecho. Vencidos esos plazos, la posibilidad de invocar esta causal se extingue.

La ley también contempla supuestos en los que el cónyuge ofendido no puede demandar por adulterio. No procede la acción si quien reclama provocó, consintió o perdonó el hecho. Tampoco si, luego de conocer la infidelidad, decidió continuar la convivencia. El perdón o la reanudación de la vida en común neutralizan la posibilidad de alegar posteriormente esta causal.

En la práctica, muchos procesos fracasan no porque el adulterio no haya existido, sino porque no pudo probarse conforme al estándar exigido. Por ello, antes de iniciar una demanda por esta causal, es indispensable evaluar la evidencia disponible y las implicancias legales que conlleva.

El adulterio, en el ámbito judicial, no se presume ni se deduce: se demuestra, y no con cualquier prueba. Y en esa diferencia radica, muchas veces, el éxito o el fracaso de una demanda de divorcio.