El adulterio: cómo se prueba y cuáles son sus consecuencias

En el Derecho de Familia peruano, el adulterio no es solo una traición emocional: es una causal específica de divorcio con efectos patrimoniales y sucesorios concretos.

Javier Arrieta
Abogado socio del estudio García Bustamante

El adulterio, desde el punto de vista legal, se configura cuando una persona casada mantiene relaciones sexuales voluntarias con alguien distinto de su cónyuge
Desde el punto de vista legal, el adulterio se configura cuando una persona casada mantiene relaciones sexuales voluntarias con alguien distinto de su cónyuge, vulnerando el deber de fidelidad que nace del matrimonio civil. No basta, por tanto, la sospecha ni la mera cercanía afectiva con un tercero. La ley exige la acreditación del acto sexual y la voluntad de quebrantar la fidelidad.

