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Resumen

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Los efectos de la ausencia del padre lo podemos ver desde muy temprana edad.
Los efectos de la ausencia del padre lo podemos ver desde muy temprana edad.
Por Isabella Jugo Escate

Al crecer, papá y mamá son nuestros primeros amigos. Nosotros, los seres humanos, somos seres amorosos y nos construimos en el vínculo afectivo, por lo que la presencia de los padres es fundamental para construir una adecuada autoestima y autoconcepto, al igual que un buen manejo de las relaciones interpersonales. Por lo tanto, la ausencia paterna puede generar múltiples complicaciones en la vida del niño, sobre todo al llegar a la adolescencia. Para analizar mejor esta problemática, en la web de Somos conversamos con tres especialistas en el tema.

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