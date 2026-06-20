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Resumen

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Durante el sueño, el cuerpo se recupera, fortalece el sistema inmune, repara tejidos. Dormir 30 minutos más temprano hace un diferencial.
Durante el sueño, el cuerpo se recupera, fortalece el sistema inmune, repara tejidos. Dormir 30 minutos más temprano hace un diferencial.
/ Olena Miroshnichenko
Por Maca Bustamante

Hay un momento en la vida en que muchos hombres se dan cuenta de que el cuerpo ya no responde igual. Recuperarse después de un partido toma más tiempo. Dormir mal se siente peor. Aparece esa grasa abdominal que antes no estaba. La energía ya no alcanza para todo. Y entonces llega la frase que escuchamos una y otra vez: “Son cosas de la edad”.

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