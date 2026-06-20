Hay un momento en la vida en que muchos hombres se dan cuenta de que el cuerpo ya no responde igual. Recuperarse después de un partido toma más tiempo. Dormir mal se siente peor. Aparece esa grasa abdominal que antes no estaba. La energía ya no alcanza para todo. Y entonces llega la frase que escuchamos una y otra vez: “Son cosas de la edad”.

Pero la realidad es que mucho de lo que le atribuimos al envejecimiento no responde únicamente a los años. También es el resultado de los hábitos que hemos construido o, en muchos casos, dejado de construir, durante décadas. Eso es una buena noticia porque significa que tenemos mucho más poder del que creemos para influir en cómo envejecemos. Y empezar hoy mismo es mejor que nunca empezar.

Cuando hablamos de salud masculina, solemos enfocarnos en lo urgente: el colesterol, la presión arterial o los chequeos médicos. Todo eso importa. Pero antes de que aparezcan los diagnósticos, existen pilares que muchas veces pasan desapercibidos y que tienen un enorme impacto en la calidad de vida futura: la alimentación, el movimiento, el sueño y la masa muscular. Así que empecemos por esta última.

El cansancio al hacer deporte se incrementa con el avance de la edad. Por eso es importante crear una rutina sana y responsable. / FG Trade Latin

Después de los 30 años comenzamos a perder masa muscular de manera gradual. Y después de los 40, ese proceso se acelera si no hacemos nada para frenarlo. El problema es que no estamos hablando solo de fuerza o apariencia física. El músculo participa en el control de la glucosa, protege la salud metabólica, ayuda a mantener la movilidad, y es uno de los mayores predictores de longevidad. Dicho de otra manera: llegar fuerte a los 70 empieza mucho antes. Por eso el entrenamiento de fuerza debería dejar de verse como algo exclusivo de atletas o personas que quieren verse musculosas. Levantar peso, trabajar con bandas o hacer ejercicios de resistencia es una inversión directa en la salud.

Ahora, la alimentación también juega un papel fundamental. Muchos hombres pasan años comiendo de forma automática: lo que hay, lo que alcanza el tiempo o lo que resulta más práctico. Pero a medida que envejecemos, la nutrición deja de ser solo combustible. Se convierte en información para el cuerpo. Más proteína para proteger músculo. Más fibra para cuidar la microbiota y la salud digestiva. Más alimentos reales y menos ultraprocesados para controlar la inflamación y apoyar el metabolismo. No se trata de hacer dietas extremas. Se trata de nutrir al cuerpo para que pueda seguir haciendo todo lo que queremos que haga.

Y luego está el gran olvidado: el sueño. Dormir bien no es perder tiempo. Es el momento en que el cuerpo se recupera, regula hormonas, fortalece el sistema inmune y repara tejidos. Sin embargo, muchas personas viven agotadas, convencidas de que sentirse cansado es parte normal de la adultez. Pero no lo es.

Más que someterse a dietas extremas, lo recomendable es nutrir el cuerpo para que pueda seguir haciendo lo que queremos que haga. / carlofranco

La buena noticia es que nunca es tarde para empezar. Sí, los chequeos anuales son clave: presión arterial, perfil lipídico, glucosa, hemoglobina glicosilada, función hepática y renal. Y también lo es conversar con tu médico sobre los exámenes más adecuados según tu edad e historia familiar. Pero construir una rutina saludable y sostenible es lo que realmente marca la diferencia. Así que te invito a elegir uno o dos hábitos que realmente puedas mantener; caminar 20 minutos al día, agregar una fuente de proteína en cada comida o acostarte 30 minutos antes. Agenda el ejercicio y el descanso con la misma importancia que una reunión de trabajo, porque tu salud también merece un espacio en tu calendario.

Y recuerda: los resultados más importantes no vienen de los cambios drásticos, sino de las pequeñas acciones que repites semana tras semana hasta que se convierten en parte de tu vida.//