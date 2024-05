Para algunos padres, ciertas conversaciones no son las más sencillas y cómodas, sobre todo al hablar con adolescentes. Sin embargo, estos espacios para interactuar son los más importantes para tratar temas como la sexualidad, las relaciones y el sexting, una práctica que ha crecido mucho entre los jóvenes durante los últimos años. En esta ocasión, en Hogar&Familia, conversamos con dos especialistas sobre cómo hablar sobre el último punto mencionado, incluyendo la importancia de salvaguardar nuestra intimidad.

“En la era digital actual, se ha vuelto mucho más común que los niños interactúen con teléfonos inteligentes, redes sociales y plataformas en línea desde una edad mucho más temprana que las generaciones pasadas, quienes nunca tuvieron acceso a tanta tecnología. No obstante, un nivel de acceso universal conlleva mayor responsabilidad y un conjunto completamente nuevo de riesgos relacionados con la pedofilia, la trata de personas y el sexting”, estableció Kate Eshleman, psicóloga infantil de Cleveland Clinic.

Hoy en día, los niños y adolescentes tienen cada vez más acceso a las redes sociales y el internet.

¿Qué es el sexting?

En palabras de la experta de Cleveland Clinic, el sexting hace referencia a enviar vídeos, imágenes o mensajes sexualmente explícitos a través de mensajes directos y/o redes sociales en línea. “Se ha vuelto más frecuente entre jóvenes de 11 a 17 años, pero también se ha hecho público que niños incluso más jóvenes experimentan con esta práctica”, declaró.

“Si bien casi todos los estudios coinciden en que el sexting se ha convertido en parte del comportamiento sexual moderno, también hay un lado oscuro: el sexting no consensuado, la distribución no autorizada y la coerción están en aumento. Por ejemplo, las investigaciones muestran que el 14,5% de los mensajes sexuales se reenvían a otras personas sin el consentimiento del remitente original”, enfatizó Eshleman.

Las consecuencias de esta práctica son múltiples. Cuando el sexting es forzado o se comparten los mensajes sin el consentimiento del remitente, puede provocar acoso por parte de compañeros, chantaje y una serie de problemas relacionados con la seguridad y el bienestar de la salud emocional, mental y física del joven involucrado.

¿Qué debes tener en cuenta para hablarle a tu hijo sobre los peligros del sexting?

La Lic. Milushka Rodríguez, psicóloga de SANNA Centro Clínica Chacarilla, sostuvo que lo más importante es no prohibir ni juzgar. “Más allá de prohibir, lo primero es hablar en relación a las consecuencias que el sexting podría general. Como padres, debemos explicarles que todo lo que mandan en redes sociales se escapa de su control a penas lo envían. El adolescente debe ser consciente de que no sabe cuál será la acción de la otra persona”, aclaró.

“Es sumamente importante hablar de lo que puede pasar después, de qué se puede generar. Si esta información se difunde, los chicos corren el riesgo de atravesar acoso, burlas y más tipos de bullying. Igualmente, puede originar problemas de autoestima, miedo, angustia y síntomas depresivos. En casos aún más graves, este contenido puede llegar a personas maliciosas, como pedófilos o productores de pornografía infantil”, aseveró la licenciada.

De acuerdo con la Lic. Rodríguez, hablar sobre las consecuencias harán que los adolescentes sean más precavidos. “Ahí está la clave: buscar la prevención. Como padres, debemos estar informados correctamente sobre el tema para fomentar la prevención y motivarlos a hablar con sus compañeros y orientarlos también. Con la información correcta, los chicos serán capaces de cuidar la integridad de sus propios amigos”, mencionó.

4 pasos para hablar sobre sexting con tu hijo adolescente

Es cierto que ciertos temas no son tan sencillos de tocar en casa debido a cierta incomodidad al hablar de ellos. Por lo tanto, Kate Eshleman compartió el paso a paso de cómo hacerlo:

Fomentar una base de confianza

La especialista hizo énfasis en la importancia de validar los sentimientos de los jóvenes. “Hacer y establecer relaciones amorosas es importante para los chicos de cualquier edad. Por ello, si ellos se sienten cómodos compartiendo esa información contigo, procura validar sus emociones, pero también ser realista con respecto a la confianza y la fugacidad del amor”, afirmó.

Inspirarlos a proteger su cuerpo y su seguridad

Es vital enseñarles a los jóvenes que ellos mismos son los únicos dueños de su cuerpo. “Cuando se trata de sextear, no se trata sólo de honrar la relación que tienes. También se trata de ser consciente de todas las posibilidades de lo que podría suceder y quién más podría estar involucrado y cómo serán todas estas piezas y partes en el futuro”, recalcó Eshleman.

Construir una base sólida de comunicación

Lo mejor es mantener líneas abiertas de comunicación con los chicos desde mucho antes de que sean necesarias las conversaciones sobre temas más complicados, como las relaciones y el sexting.

Ayudarlos a encontrar otras formas de establecer intimidad

“Las relaciones son mucho trabajo. Y cuando eres joven, existe una presión real y significativa de sentir que necesitas hacer o decir todas las cosas “correctas” para lograr una relación significativa. Pero la mayoría de los adultos saben que la intimidad real y genuina requiere tiempo y que se trata de mucho más que simplemente satisfacer las necesidades de la pareja”, destacó la psicóloga infantil.

De la misma forma, hizo hincapié en la importancia de recordarles a los chicos que nunca deben sentirse obligados a mantenerse en una situación que los hace sentir incómodos. Siempre es fundamental reconocer cómo establecer límites saludables y protegerse. “Existen otras formas de tener intimidad con alguien que les importa y no todas incluyen comportamientos sexuales. Puede animarlos a hablar por teléfono, enviarse mensajes de texto y usar FaceTime cuando estén separados”, explicó.

La importancia de las conversaciones incómodas

Conforme a Eshleman, se debe tener la conversación sobre sexting tan pronto como los niños comiencen a tener acceso independiente a las redes sociales y los sitios en línea, siempre y cuando se comuniquen con términos apropiados para su desarrollo. “Por ejemplo, si tienes niños más pequeños que tienen acceso a videojuegos en línea, tabletas, computadoras portátiles o su teléfono, procura establecer expectativas sobre cómo se usan estos dispositivos e introduce la idea de que no deben hablar en línea con extraños que no conocen”, ejemplificó.

Tocar estos temas no siempre es sencillo, pero es sumamente necesario.

¿Se te complica hablar de estos temas? ¡Tranquilo! Es completamente normal, más sí se tiene que tener en cuenta que actualmente los chicos se enteran de todo en las redes sociales, lo que da apertura a mayores preguntas y conversaciones. Por ende, aunque aún hay sectores con ciertas restricciones, hay mayor apertura por parte de los jóvenes, según la Lic. Rodríguez.

A pesar de no ser un tema tan cómodo para todos, la licenciada resaltó que es de vital necesidad para el bienestar de los chicos. Además, eso ayudará a que los chicos dejen de guiarse únicamente por lo que encuentran en internet. “La diferencia es que un chico que acude a las redes para buscar información no recibe retroalimentación, por lo que no sabe en qué página confiar. En esa línea, los padres tienen el deber de tomar sus experiencias para darles esa retroalimentación a los adolescentes”, asintió Rodríguez.

De todas maneras, la experta dejó en claro que las conversaciones incómodas no pueden aparecer de la nada. “Es esencial que los espacios de conversación estén abiertos siempre, no solo cuando quieren conversar sobre temas más controversiales”, aseguró.

¿Qué hacer si descubres que tu hijo ha estado sexteando?

La psicóloga Eshleman señaló que lo principal es dejarle en claro a los chicos que siempre pueden acudir a mamá y papá en busca de ayuda y/o consejos en relación al sexo, sexting y conductas no consensuadas. “Así, si algo sale mal o tu hijo se encuentra en una situación en la que se siente incómodo o inseguro, sabrá que los respaldan pase lo que pase”, declaró. Asimismo, la experta incluyó los siguientes puntos importantes a mencionar:

Reforzar los comportamientos positivos Fomentar los límites saludables Mantener abiertas las líneas de comunicación familiares y los espacios de conversación Fortalecer la seguridad y el sentido de sí mismo en el adolescente involucrado Continuar conociendo a tu hijo y fortaleciendo su relación

Es completamente válido acudir a un profesional para tener un mejor manejo del tema.

La psicóloga de SANNA Centro Clínico Chacarilla también afirmó que uno de los puntos principales es contactarse con la persona que ha recibido aquellos mensajes para asegurarse de que estén eliminados y la integridad del adolescente involucrado esté protegida.

“Ahora, es normal que los padres no siempre tengan todas las respuestas, por lo que es completamente válido pedir la ayuda de un pediatra o un psicólogo infantil para saber qué hacer y tocar el tema con mayor delicadeza. No te fuerces a enfrentar esto solo”, concluyó la especialista de Cleveland Clinic.