Este tercer domingo de junio se celebra una de las fechas más especiales y emotivas en el calendario: el Día del Padre 2026. Durante esta efeméride, muchos aprovechan la ocasión para mostrarles su agradecimiento y rendir sentidos homenajes a los papás, quienes cuidan, protegen y brindan su amor incondicional a sus seres queridos. Por lo general, en este día especial las familias suelen reunirse para compartir hermosos momentos, con el objetivo de sacarles una sonrisa o suspiro. Así, en esta oportunidad, muchos peruanos ya se encuentran en la búsqueda del regalo ideal, entre los que destacan viajes, ropa, accesorios, almuerzos y más, para sorprenderlos en su día. De hecho, Google ha revelado las preferencias de las personas durante una de las campañas más importantes del año, ya que dinamiza la economía local. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ REGALOS PREFIEREN LOS PAPÁS EN SU DÍA, SEGÚN GOOGLE TRENDS?

De acuerdo con Google Trends, compartido por Infobae, el Perú se ubica entre los países latinoamericanos con mayor interés en el Día del Padre. Y es que, antes de realizar una compra, los consumidores suelen comparar precios, analizar características y revisar opiniones tanto en tiendas físicas como en la página web. En cuanto a las preferencias destaca la tecnología con un mayor crecimiento de cara a esta efeméride, siendo los más buscados los relojes inteligentes, los audífonos inalámbricos con cancelación de ruido y los smartphones de gama media y alta, donde los usuarios priorizan batería, cámaras, almacenamiento y ofertas de financiamiento.

Eso no es todo, las búsquedas de televisores Smart TV también muestran un crecimiento sostenido, especialmente en modelos de gran tamaño y con funciones de inteligencia artificial. Por otra parte, las herramientas para la casa mantienen alta demanda, impulsadas por el interés en las instalaciones y las reparaciones domésticas. Entre los productos más consultados destacan los taladros percutores inalámbricos y las cajas de herramientas completas, valorados por su utilidad y versatilidad para el mantenimiento en el hogar.

Por último, las zapatillas para hombre encabezan las búsquedas en la sección moda, impulsadas por la demanda de modelos cómodos y para todos los gustos. También crece el interés por prendas de abrigo como casacas, chalecos y chompas debido a la temporada de bajas temperaturas en el país. Asimismo, entre los regalos tradicionales, las billeteras mantienen su vigencia, especialmente aquellas con sistemas de seguridad RFID. Sin embargo, las compras de último minuto han ganado protagonismo impulsadas por los servicios de delivery directa al domicilio del destinatario, conforme comparte Infobae.

¿QUÉ PELÍCULAS VER EN EL DÍA DEL PADRE 2026?

El Día del Padre es una de las celebraciones más esperadas en el año y el mundo, en la que muchas familias se reúnen para agasajar a los padres. En esta oportunidad, en el Perú la efeméride se celebrará este domingo 21 de junio, por lo que se espera una gran afluencia de personas en restaurantes, centros comerciales, parques y otros establecimientos para festejar la fecha con los seres queridos. Sin embargo, otro de los planes que ha captado la atención de muchas personas es acudir al cine para disfrutar de los mejores estrenos en cartelera, entre los que destacan thrillers de ciencia ficción y clásicos animados para todas las edades, lo que convierte en un día ideal. Así, a continuación, te presentamos, compartido por TV Azteca, las tres películas que son un éxito en taquilla: