La difusión de imágenes de tres turistas extranjeros jugando fulbito dentro del Parque Arqueológico de Chinchero, en Cusco, motivó que las autoridades regionales iniciaran acciones para determinar cómo ocurrió el ingreso y si existieron fallas en los controles de seguridad del complejo, considerado patrimonio cultural.

La Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gersetur) solicitó un informe a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco para conocer las circunstancias en las que se produjo el hecho y las medidas adoptadas por el personal responsable del recinto.

Gersetur solicita reforzar la vigilancia en Chinchero tras ingreso de turistas a zona patrimonial. (Foto: Captura / Latina Noticias)

Según la información difundida, el incidente ocurrió la semana pasada, cuando tres visitantes extranjeros ingresaron al Complejo Arqueológico de Chinchero y participaron en un partido de fulbito junto con niños de la zona, actividad que no está permitida dentro de áreas declaradas patrimonio cultural.

Tras conocerse el caso, las autoridades recordaron que las disposiciones vigentes prohíben la práctica de actividades deportivas en sitios arqueológicos, debido a las restricciones establecidas para garantizar la conservación de estos espacios.

Gersetur señaló que el objetivo del requerimiento es esclarecer lo ocurrido y evaluar las acciones ejecutadas por los responsables del complejo. Asimismo, enfatizó la necesidad de fortalecer las labores de vigilancia en los principales centros arqueológicos de la región.

La entidad indicó que el número de trabajadores destinados a la protección de los sitios patrimoniales resulta insuficiente frente a la cantidad de visitantes que reciben estos espacios, por lo que solicitó la asignación de mayores recursos para reforzar la seguridad y mejorar los controles.

Además, remarcó que las medidas buscan garantizar el cumplimiento de las normas de conservación y evitar que se repitan situaciones similares en monumentos arqueológicos abiertos al turismo.

El pedido se produce en un contexto de alta afluencia de visitantes a los principales atractivos turísticos del Cusco, lo que, según la institución, exige una supervisión permanente en los accesos y durante los recorridos autorizados.

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