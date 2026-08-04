Difusión de imágenes de turistas jugando fulbito en Chinchero activa investigación sobre controles de seguridad. (Foto: Captura / Latina Noticias)
Difusión de imágenes de turistas jugando fulbito en Chinchero activa investigación sobre controles de seguridad. (Foto: Captura / Latina Noticias)
Por Redacción EC

La difusión de imágenes de tres turistas extranjeros jugando fulbito dentro del Parque Arqueológico de Chinchero, en Cusco, motivó que las autoridades regionales iniciaran acciones para determinar cómo ocurrió el ingreso y si existieron fallas en los controles de seguridad del complejo, considerado patrimonio cultural.

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