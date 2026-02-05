Declaran Patrimonio Cultural los bocetos del histórico edificio del Minedu

El Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación a los bocetos originales del antiguo edificio del Ministerio de Educación (Minedu), elaborados entre 1952 y 1954 por el arquitecto peruano Enrique Seoane Ros, figura clave de la arquitectura moderna en el país.

La medida reconoce el valor histórico, técnico y documental de estos diseños preliminares, ya que permiten comprender el proceso creativo que dio origen a una de las obras públicas más representativas del Estado peruano durante el siglo XX.

Especialistas destacan que los documentos revelan distintas propuestas de volumetría, proporciones y relación urbana. Según el arquitecto José Miguel De la Piedra, los bocetos muestran una reflexión progresiva sobre la verticalidad y el impacto del edificio en la ciudad.

El material fue donado en 2013 a la Universidad de Piura y actualmente se conserva en su Archivo Histórico de Arquitectura, donde sirve como fuente primaria para investigaciones académicas sobre arquitectura moderna y desarrollo urbano en el Perú.

Declaran Patrimonio Cultural los bocetos del histórico edificio del Ministerio de Educación. (Foto: Difusión)

El edificio del Minedu ya había sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2020, por lo que esta nueva resolución amplía la protección al incluir también los documentos que explican su concepción y evolución proyectual.

Con esta declaratoria, el Estado busca reforzar la preservación del patrimonio arquitectónico nacional y poner en valor los procesos creativos que marcaron una etapa clave de la modernidad arquitectónica peruana.