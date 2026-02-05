Declaran Patrimonio Cultural los bocetos del histórico edificio del Minedu

Escuchar
Declaran Patrimonio Cultural los bocetos del histórico edificio del Ministerio de Educación. (Foto: Difusión)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

El Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación a los bocetos originales del antiguo edificio del Ministerio de Educación (Minedu), elaborados entre 1952 y 1954 por el arquitecto peruano Enrique Seoane Ros, figura clave de la arquitectura moderna en el país.

Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

