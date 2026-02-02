Más de 20 000 estudiantes sobresalientes de todo el país se encuentran aptos para continuar en el Proceso Único de Admisión 2026 y obtener una de las 2650 vacantes que ofrecen los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) del Ministerio de Educación (Minedu), presentes en las 25 regiones.
Durante la etapa de inscripción, que fue gratuita y culminó el 30 de enero, las regiones con mayor número de inscritos fueron Lima Metropolitana con 2279; Ayacucho (1341), Piura (1140), Cusco (1134), y La Libertad (1124). El 59 % de postulantes son mujeres y el 41% son varones, lo que refleja el alcance nacional y el carácter inclusivo del proceso.
La lista de postulantes aptos puede revisarse en la página web oficial de la red COAR: https://www.minedu.gob.pe/colegios-de-alto-rendimiento/.
Los postulantes aptos rendirán una primera fase de evaluación presencial el 8 de febrero en 61 sedes de todo el país. Esta evaluación medirá habilidades cognitivas, específicamente competencias lectoras y matemáticas.
Quienes superen esta etapa pasarán a una segunda fase, que consistirá en una entrevista personal orientada a evaluar las habilidades socioemocionales de los postulantes. Esta se desarrollará del 21 al 23 de febrero. Los resultados finales con los ingresantes a los 25 COAR se publicarán el 2 de marzo.
El ministro de Educación, Jorge Figueroa, destacó que los COAR ofrecen a estudiantes con habilidades sobresalientes y alto desempeño académico un servicio educativo de calidad, diseñado para potenciar su talento y fortalecer su compromiso con el desarrollo local, regional y nacional.
Además, señaló que la certificación del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional que obtienen los estudiantes facilita su acceso a más de 2000 universidades a nivel nacional e internacional.
Las sedes y el cronograma del proceso pueden consultarse en la página web de los COAR: https://www.minedu.gob.pe/colegios-de-alto-rendimiento/, en la que también se publicarán los resultados finales una vez culminado el Proceso Único de Admisión.
Para consultas, las familias pueden comunicarse con el COAR de su región o llamar y enviar mensajes vía WhatsApp a los números 989 183 099, 983 098 942, 983 099 001, 01 6155802 y 01 6155890, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.