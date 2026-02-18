Último temblor en Perú hoy vía IGP | El Perú se encuentra en una zona de alta actividad sísmica. Es decir, se encuentra asentado en lo que muchos expertos califican como el “Cinturón de Fuego del Pacífico”. Bajo esta lógica, no sorprende que la región peruana sea propensa a sismos de pequeña, mediana y gran magnitud (unos departamentos más que otros), ya que se ubican en puntos específicos afectados por los movimientos de las placas tectónicas; sin embargo, no somos el único país con este tipo de peligros. Otros países de Sudamérica también presentan estas características, u otro candidato aún más lejano es el vecino asiático al otro lado del Pacífico, Japón.

En la siguiente nota, te compartimos los últimos reportes de sismos registrados a lo largo y ancho del país: temblores de baja magnitud, sismos de media y alta intensidad, y alertas por un posible terremoto. Revisa los reportes del IGP:

Temblor HOY en Perú vía IGP:

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0087

Fecha y Hora Local: 17/02/2026 09:16:26

Magnitud: 4.2

Profundidad: 98km

Latitud: -12.61

Longitud: -74.69

Referencia: 22 km al S de Colcabamba, Tayacaja - Huancavelica — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 17, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0086

Fecha y Hora Local: 16/02/2026 02:19:10

Magnitud: 4.1

Profundidad: 16km

Latitud: -8.46

Longitud: -80.19

Referencia: 134 km al O de Trujillo, Trujillo - La Libertad — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 16, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0085

Fecha y Hora Local: 15/02/2026 22:59:27

Magnitud: 3.7

Profundidad: 76km

Latitud: -17.02

Longitud: -71.53

Intensidad: II-III Punta de Bombón

Referencia: 33 km al NE de Punta de Bombón, Islay - Arequipa — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 16, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0084

Fecha y Hora Local: 15/02/2026 19:53:17

Magnitud: 4.2

Profundidad: 13km

Latitud: -9.20

Longitud: -75.60

Intensidad: III Aguaytía

Referencia: 21 km al SO de Aguaytía, Padre Abad - Ucayali — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 16, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0083

Fecha y Hora Local: 15/02/2026 06:32:33

Magnitud: 3.4

Profundidad: 20km

Latitud: -13.68

Longitud: -72.72

Intensidad: II-III Abancay

Referencia: 18 km al E de Abancay, Abancay - Apurímac — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 15, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0082

Fecha y Hora Local: 15/02/2026 04:14:50

Magnitud: 4.2

Profundidad: 127km

Latitud: -18.26

Longitud: -69.76

Referencia: 57 km al SE de Calana, Tacna - Tacna — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 15, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0081

Fecha y Hora Local: 15/02/2026 01:03:15

Magnitud: 4.7

Profundidad: 123km

Latitud: -16.33

Longitud: -71.73

Intensidad: III Yura

Referencia: 10 km al SO de Yura, Arequipa - Arequipa — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 15, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0080

Fecha y Hora Local: 14/02/2026 21:14:05

Magnitud: 3.8

Profundidad: 17km

Latitud: -16.04

Longitud: -75.02

Intensidad: II-III Lomas

Referencia: 55 km al S de Lomas, Caravelí - Arequipa — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 15, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0079

Fecha y Hora Local: 14/02/2026 09:15:29

Magnitud: 4.2

Profundidad: 44km

Latitud: -11.61

Longitud: -77.75

Intensidad: III Huacho

Referencia: 58 km al S de Huacho, Huaura - Lima — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 14, 2026

En caso de que se desarrolle un desastre natural, las autoridades recomiendan aplicar los planes de contención. Por ende, apuestan por una cultura de prevención e invitan a la población a que se mantenga informada sobre qué hacer en estas situaciones.

Asimismo, INDECI se dirigió a los peruanos pidiendo que armaran un plan de contingencia ante cualquier desastre natural, como un sismo de gran magnitud que, según indican los expertos, estaría próximo a ocurrir.

A lo largo del año se han realizado simulacros de sismos de escala nacional con el objetivo de instaurar una cultura de prevención dando a conocer información básica ante cualquier escenario sísmico.

Por último, INDECI recomienda que cada familia cuente con políticas preventivas como una mochila de emergencia en la que deberás tener artículos de higiene, alimentos no perecibles, ropa y abrigos, medicinas, tu identificación, dispositivos de comunicación como radios a pilas, linternas y más. Aquí te contamos qué otros elementos básicos debe contener tu mochila de emergencia.

¿Qué debe contener tu mochila de emergencia?

Tu mochila de emergencia en caso de desastres naturales deberá contar con los siguientes artículos: