¿Se suspenderá el servicio playero del Metropolitano por el cierre temporada de playa Agua Dulce?

En los últimos días, la Municipalidad de Chorrillos anunció una medida que ha sido aplaudida por muchas personas: el cierre temporal de la playa Agua Dulce. A pesar de que durante el verano miles de bañistas de diversos distritos de la capital llegan hasta este emblemático y popular balneario, lo cierto es que, por razones de salubridad y protección de la salud pública y marina, se ha tomado esta sorprendente medida. Frente a esta situación, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) dio a conocer que su servicio playero que llega hasta dicha playa se suspenderá, lo que ha generado una serie de interrogantes sobre si esta disposición aún se mantendrá en los próximos días. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO PLAYERO DEL METROPOLITANO A LA PLAYA AGUA DULCE?

El pasado 7 de febrero, la Municipalidad de Chorrillos tomó por sorpresa a cientos de personas que acuden a la playa Agua Dulce durante esta temporada al anunciar su cierre temporal este domingo 15 de febrero debido a las constantes acumulación de basura y desperdicios en la zona. Esta medida necesaria, según el municipio, busca evitar que, tanto personas como animales marinos, se vean perjudicados por ciertas bacterias a causa de la contaminación. Ante esta situación, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao informó a los usuarios del servicio especial playero, que inicia del terminal de Matellini y conecta con dicho balneario, que no estará habilitado por este fin de semana.

🏖️🚍 ¡Atención, veraneantes!



Este 15 de febrero, por temas ajenos a la operación, el Playero del Metropolitano no circulará en su recorrido hacia la playa Agua Dulce.



Planifica tu viaje con anticipación y evita contratiempos. 😉 pic.twitter.com/NogH2bqWhv — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) February 14, 2026

De esta manera, a través de sus redes sociales, la ATU instó a todos los bañistas a que tomen sus precauciones para evitar retrasos, sobre todo para quienes se dirigen a esta parte del distrito. Es importante mencionar que, hasta el momento, la entidad pública no ha anunciado la ampliación de esta disposición. “¡Atención, veraneantes! Este 15 de febrero, por temas ajenos a la operación, el Playero del Metropolitano no circulará en su recorrido hacia la playa Agua Dulce. Planifica tu viaje con anticipación y evita contratiempos”, indicó.

¿POR QUÉ LA MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS CERRÓ LA PLAYA AGUA DULCE?

A través de un comunicado lanzado en sus redes sociales, la Municipalidad de Chorrillos informó a la población que este domingo 15 de febrero se mantendrá cerrada la playa Agua Dulce. Esta medida responde a las constantes campañas de concientización y sensibilización que no han sido atendidas por el público, que ha continuado dejando toneladas de basura y otros desperdicios, sobre todo los fines de semana en el balneario limeño. De esta manera, el municipio busca preservar la salud pública y el medio ambiente del lugar, a fin de evitar la proliferación de bacterias y otros transmisores que podrían perjudicar a los usuarios y animales marinos.

“La Municipalidad de Chorrillos informa a la comunidad que, debido a la constante acumulación de basura en la playa Agua Dulce, y a pesar de la reiteradas campañas de concientización y sensibilización, no se ha logrado el cambio de conducta necesario. Por lo tanto, se tiene previsto que, por motivos de salubridad, se dispondrá el cierre de la playa Agua Dulce, para este domingo 15 de febrero del año en curso, con el objetivo de proteger la salud pública, el medio ambiente y la preservación del entorno natural”, anunció el municipio. Cabe mencionar que hace días, el alcalde chorrillano, Richard Cortez, había adelantado que adoptaría una medida drástica en la playa si persistía la contaminación.