Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La SBS invocó a la población a no consultar ni descargar en sus dispositivos estos App o similares, sin antes cerciorarse de los requisitos y accesos que exigen. Foto: Andina.
La SBS invocó a la población a no consultar ni descargar en sus dispositivos estos App o similares, sin antes cerciorarse de los requisitos y accesos que exigen. Foto: Andina.
Por Redacción EC

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), ante diversas consultas advirtió que vienen operando en el país aplicativos (App) de préstamos de dinero, a través de los cuales se ofrecen y desembolsan créditos, sea a solicitud del usuario o, incluso, sin que lo haya solicitado.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.