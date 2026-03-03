La Asociación de Consumidores de Gas (ACG) expresó su preocupación ante la interrupción del servicio de transporte de gas natural ocasionada por el reciente incidente en el sistema de ductos. En ese sentido, indicaron que la paralización total del sistema evidencia una vulnerabilidad estructural que no puede ser ignorada.

“El transporte de gas natural por ductos es un servicio público esencial, brindado en condiciones monopólicas, y constituye infraestructura crítica para la generación eléctrica, la industria, el transporte, el comercio y millones de hogares peruanos. La paralización total del sistema evidencia una vulnerabilidad estructural que no puede ser ignorada, no puede ser aceptable ni tolerable”, indicaron.

“Si bien reconocemos que la política energética y la planificación sectorial son responsabilidad del Estado, también es cierto que el concesionario del sistema de transporte, como operador monopolista con ingresos garantizados que exceden largamente el costo del servicio, tiene la obligación empresarial de gestionar adecuadamente los riesgos operativos inherentes a la actividad, cosa que no ha ocurrido”, indicaron.

ACG remarcó que “no es razonable que todo el país dependa de un único ducto sin mecanismos efectivos de redundancia o respaldo que permita mitigar contingencias, especialmente ante situaciones recurrentes como está”.

Por otro lado, la Asociación de Consumidores de Gas, exigió que se ejecuten las medidas necesarias para mitigar el impacto de la situación de escasez de gas natural para generación eléctrica e implementar una solución inmediata para restituir el servicio lo antes posible.

Asimismo, precisaron que la TGP mantenga informados a todos los agentes afectados en la cadena de suministro de gas natural, respecto de las causas del incidente, así como las acciones que prevé ejecutar para implementar una solución a la brevedad posible.

También, exigieron que se determine el impacto económico generado a los usuarios y se establezcan los mecanismos de compensación que corresponda. “Instamos a que se adopten medidas estructurales para garantizar la resiliencia del sistema, incluyendo soluciones de redundancia y respaldo que aseguren la continuidad del servicio”, agregaron.