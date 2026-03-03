La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) se pronunció luego de lo ocurrido en las instalaciones de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), donde se originó una fuga de gas y llamarada a la altura del KP43 de su Sistema de Transporte por Ductos, ubicado en el distrito de Megantoni, Cusco.

Capeco reconoció las medidas adoptadas por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), que declaró Estado de Emergencia y la implementación de un mecanismo de racionamiento que busca garantizar el suministro de gas natural a consumidores comerciales, residenciales y al transporte público masivo de pasajeros.

Sin embargo, el gremio sostuvo que no considerar al sector construcción dentro del grupo prioritario a atender, en especial a empresas proveedoras de bienes esenciales (cemento, ladrillos prefabricados, entre otros) que tienen matriz energética de gas natural, afecta la debida continuidad de obras.

“La paralización de obras generada por la interrupción prolongada de este suministro tendría serios riesgos, como la exposición de estructuras inconclusas inseguras para los transeúntes, deterioro de materiales expuestos al ambiente, pérdida de eficiencia constructiva y sobrecostos para nuevos propietarios de viviendas”, indicaron en un comunicado.

Advirtieron que esto provocará también riesgos laborales por suspensión de actividades y pérdida de empleos en proyectos inmobiliarios, generando demoras en la provisión de servicios públicos esenciales para los ciudadanos.

“Exhortamos a las autoridades competentes y a las empresas concesionarias de gas natural a tomar acciones que garanticen la continuidad operativa del sector, priorizando a estos proveedores en los esquemas de abastecimiento, garantizando el suministro a camiones de carga pesada que aseguren el despacho de bienes en obras y estableciendo mecanismos de coordinación interinstitucional que mitiguen el impacto sectorial”, agregó Capeco.

Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades municipales para flexibilizar horarios de despacho de bienes y servicios destinados a construcción, así como agilizar entregas y reducir riesgos asociados a la paralización de obras.