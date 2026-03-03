Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Ministerio de Energía y Minas declaró Estado de Emergencia y la implementación de un mecanismo de racionamiento que busca garantizar el suministro de gas natural al transporte público masivo y consumidores residenciales. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) se pronunció luego de lo ocurrido en las instalaciones de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), donde se originó una fuga de gas y llamarada a la altura del KP43 de su Sistema de Transporte por Ductos, ubicado en el distrito de Megantoni, Cusco.