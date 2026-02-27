inDrive, la plataforma global de servicios urbanos y movilidad, continúa marcando hitos significativos tanto en el mercado peruano como en el escenario internacional. Según el más reciente informe de Sensor Tower, la aplicación se mantiene como la segunda app más descargada del mundo en la categoría “Viajes y transporte compartido”, y ha escalado al cuarto lugar global en la categoría “Viajes”, compitiendo directamente con gigantes tecnológicos como Google Maps, Waze, Airbnb, entre otras.

Este crecimiento sostenido ha permitido que la compañía supere los 400 millones de descargas a nivel mundial desde su lanzamiento. Con presencia en 1.065 ciudades, inDrive ha facilitado más de 8 mil millones de transacciones, consolidándose como un actor disruptivo en el ecosistema digital global.

/ InDrive

A nivel internacional, la plataforma lidera la categoría de “Viajes” por número de descargas en nueve mercados y se posiciona entre las tres aplicaciones más descargadas en 22 países. Estos resultados evidencian una fuerte adopción de su modelo de negocio, el cual se apoya en el uso de Inteligencia Artificial y analítica de datos para optimizar la experiencia del usuario y la eficiencia operativa.

Perú: mercado estratégico y líder regional

En el contexto latinoamericano, el desempeño en el Perú destaca de manera especial. El país forma parte del grupo de cinco naciones que lideran el ranking con el primer lugar en descargas en la categoría de “Viajes”, junto con República Dominicana, Ecuador, Guatemala y Panamá.

Asimismo, la relevancia de la aplicación en la región es innegable: inDrive se encuentra dentro del top 3 de apps de viajes en 12 países, lo que representa el 54.54% de los mercados analizados en Latinoamérica.

Hacia un ecosistema de ‘Super App’

La estrategia de la compañía en el mercado local no se limita a la movilidad urbana. Durante el último año, inDrive ha acelerado su evolución hacia una super app, integrando en una sola plataforma servicios de transporte, envíos y soluciones financieras.

Esta diversificación busca fortalecer la frecuencia de uso y el vínculo diario con los peruanos, manteniendo siempre su pilar diferencial: el modelo de precio justo negociado entre usuarios y conductores.

“Que Perú se ubique entre los países líderes en descargas dentro de la categoría Viajes refleja la fuerte conexión que hemos construido con los usuarios locales. Este logro reafirma nuestro compromiso con el país y con seguir ofreciendo una alternativa de movilidad justa, transparente y cercana a las personas”, señaló Senya Andreev, director de Región Andina.

El informe de Sensor Tower resalta que esta tendencia hacia los ecosistemas de super apps es hoy uno de los principales motores de crecimiento del sector, especialmente en mercados que demandan soluciones integrales y accesibles.

Reportaje publicitario.