Con el fin de promover viajes más protegidos y ofrecer herramientas prácticas ante situaciones de riesgo, inDrive, la Policía Nacional del Perú y el Touring Automóvil Club del Perú presentaron el ebook “Seguros en el camino”. Este manual interactivo reúne recomendaciones esenciales y protocolos de emergencia validados técnicamente por expertos en seguridad vial.

El manual está estructurado bajo la premisa de que “conducir seguro es conducir consciente” y aborda tres momentos críticos: las acciones antes del viaje (descanso del conductor y el “Método CAFE” para la inspección rápida del vehículo), las pautas durante el trayecto (conducción defensiva, gestión de distracciones y velocidad) y el comportamiento después del viaje (reporte de incidentes y soporte). Además, incluye secciones específicas sobre la interacción con el pasajero y el uso de herramientas de seguridad dentro de la plataforma.

El evento de presentación contó con un discurso inaugural del General de la Policía Nacional del Perú, Humberto Alvarado, jefe de la división de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, destacando la necesidad de iniciativas como estas por parte de las empresas.

“La seguridad se toma en serio y por eso buscamos que los conductores tengan a la mano información clara para reaccionar ante cualquier situación y, además, conozcan de primera mano que en inDrive cuentan con otras herramientas que podrán usar en su día a día”, señaló Christiam Alfonso, gerente de seguridad de inDrive para Latinoamérica.

La participación del Touring Automóvil Club del Perú fue fundamental para asegurar que los consejos se adapten a las normativas y desafíos de las rutas peruanas. “Esta alianza nos permite llevar nuestra experiencia técnica directamente al formato digital, ayudando a que quienes están frente al volante tomen mejores decisiones” indicó Saida Jerí, jefe de movilidad de Touring Automóvil Club del Perú.

Para garantizar que esta información sea útil en el día a día, el manual será integrado directamente en la aplicación de inDrive, permitiendo que los conductores lo consulten de forma rápida y nativa. El evento concluyó con un espacio de diálogo entre conductores y expertos, reforzando la idea de que la prevención es una responsabilidad compartida.

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