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Resumen

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Cada 1 de octubre celebramos el cacao peruano, un fruto que no solo se aprovecha para crear deliciosos chocolates, sino también otros alimentos e incluso productos de cuidado corporal. En esta nota, descubre 6 propuestas que puedes disfrutar en Lima.
Cada 1 de octubre celebramos el cacao peruano, un fruto que no solo se aprovecha para crear deliciosos chocolates, sino también otros alimentos e incluso productos de cuidado corporal. En esta nota, descubre 6 propuestas que puedes disfrutar en Lima.
/ Amyra / Renacer Chocolatier / Ukaw
Por Pierina Denegri Davies

El cacao peruano tiene tantas posibilidades como historias detrás de sus granos. A propósito del Día del Cacao y Chocolate Peruano, reunimos seis propuestas que invitan a descubrir sus distintos orígenes y formas de disfrutarlo: desde tabletas de chocolate y chocotejas con sabores inesperados hasta opciones sin azúcar, platos salados y productos de cuidado personal. Maraná, Amyra, Cacaosuyo, Ukaw, Renacer y Elemento muestran cómo este fruto se transforma en el país y por qué conocer su procedencia también es parte de la experiencia.

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