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Resumen

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Desde niña, cuando vivía en una ciudad de la selva peruana, rodeada de aviones que iban y venían y de la severidad de un padre que muchas veces le cortaba las alas, Sonia Oquendo encontraba un refugio en los libros de Agatha Christie. Los leía y releía y se imaginaba ella misma como Hércules Poirot, el gran detective de bigotes ideados por la escritora británica. “Siempre me he sentido así, siento que soy muy observadora, muy reflexiva y analítica. Siempre trato de anticiparme a lo que va a ocurrir”, dice ahora, sentada en una de las butacas del teatro del Centro Cultural de la Universidad de Lima. Estamos aquí porque Oquendo —primera actriz peruana, auténtica leyenda de la televisión nacional— confiesa que está a punto de cerrar un círculo. Va a interpretar, por primera vez, a un personaje salido de las páginas de Agatha Christie. Desde que le propusieron el papel de la princesa en la próxima obra, “Asesinato en el Expreso Oriente”, apenas ha podido contener su emoción. Era, dice, lo que siempre había querido.

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