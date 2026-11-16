Cada vez que interrumpimos nuestro entrenamiento, por un viaje, un resfrío, un mes de trabajo intenso, suele aparecer una misma idea al momento de volver: “¿lo habré perdido todo?”. Es una idea comprensible, pero la evidencia nos dice que es falsa.

En 2013, un grupo de investigadores japoneses comparó dos maneras de entrenar fuerza durante 24 semanas. Un grupo entrenó sin interrupciones. El otro entrenó seis semanas, hizo una pausa de tres y repitió ese ciclo. Al final, ambos habían ganado una cantidad similar de masa muscular y de fuerza. El segundo grupo entrenó 25% menos semanas y llegó al mismo lugar.

Seguramente nos estamos preguntando: ¿cómo es esto posible? Pues porque el cuerpo recuerda.

Nuestra masa muscular “guarda” parte de lo que logró construir. Nuestro sistema nervioso recuerda la técnica, así como recordamos cómo montar bicicleta. Lo que “perdemos” primero son la capacidad cardiovascular y parte del glucógeno que almacena nuestra masa muscular. Por suerte, ambos vuelven bastante rápido.

Lo que de verdad nos frena no es fisiológico. Es el pensamiento de todo o nada: si no podemos regresar con un plan completo, decidimos que es mejor esperar. Y la espera, que parecía buena idea, se convierte en semanas o meses. La cosa empeora si nos desesperamos y aparece una sutil o no tan sutil sensación de culpa, que nos empuja a regresar exagerando para “recuperar lo perdido”, nos vamos adoloridos o a veces lesionados, y terminamos otra vez “en pausa”.

Existe una alternativa simple y muy eficiente: “la versión mínima”. Pensemos en lo que podemos lograr sin ningún inconveniente en una semana, lo más sencillo de cumplir. Incluso, en lo que podríamos lograr en nuestra semana “menos productiva”: ¿una clase corta?, ¿veinte minutos? Una alternativa que sabemos que vamos a cumplir. La evidencia muestra que con poco se mantiene mucho más de lo que creemos.

Volver no nos exige estar listos. Lo que nos pide es exactamente eso: volver. Con menos peso, menos series y menos exigencia sobre nosotros mismos que la que nos ponemos normalmente.

Nuestro cuerpo no ha olvidado lo que construimos. Quizás la pregunta que podemos hacernos es por qué nosotros insistimos en olvidar lo increíble que es nuestra capacidad.