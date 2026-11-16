icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Retomar el ejercicio después de una pausa no significa empezar de cero. El cuerpo conserva parte de lo aprendido y puede recuperar su ritmo progresivamente. (Foto: Sandra Chikhani)
Retomar el ejercicio después de una pausa no significa empezar de cero. El cuerpo conserva parte de lo aprendido y puede recuperar su ritmo progresivamente. (Foto: Sandra Chikhani)
Por Sandra Chikhani

Cada vez que interrumpimos nuestro entrenamiento, por un viaje, un resfrío, un mes de trabajo intenso, suele aparecer una misma idea al momento de volver: “¿lo habré perdido todo?”. Es una idea comprensible, pero la evidencia nos dice que es falsa.

TE PUEDE INTERESAR

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?