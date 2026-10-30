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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Ale Llosa

A veces nos acostumbramos tanto a sentirnos cansados, frustrados o atrapados en la rutina que olvidamos que tenemos opciones. Esperamos que cambien las circunstancias, que llegue la motivación o que aparezca el momento perfecto. Pero ¿qué pasa si ese momento no llega?

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