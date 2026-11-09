Era martes y salí a hacer mis series. En el camino descubrí que había dejado el reloj en la mesa de noche y el anillo cargando. Una vez cambiada, me quedé mirando la pista: ¿valdría la pena entrenar así?

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Sin reloj no hay piernas, ¿verdad?

Pasado el colapso tecnológico, empecé a resolver. Conocía las distancias de esas calles y sabía cómo se siente correr un intervalo exigente. Tenía respiración, percepción del esfuerzo y experiencia. ¿Por qué dudaba tanto?

Me recordó a una alumna que me preguntó qué suplemento podía tomar para rendir más. Antes de entrenar no comía nada; la noche anterior, casi nada. Esperaba encontrar en un preworkout la energía que no estaba obteniendo de su alimentación. Yo buscaba la confianza para correr en un reloj a kilómetros de mi muñeca.

Me encanta la tecnología. Conocer nuestras pulsaciones, ritmos, estimación de VO₂ máx. y patrones de sueño nos permite entrenar con mayor información. Interpretarla también requiere práctica.

En un estudio publicado en 2018, investigadores de Oxford y colaboradores dieron a 63 personas con insomnio información manipulada sobre su descanso. Quienes recibieron una valoración negativa reportaron más somnolencia y fatiga que quienes recibieron una positiva, sin diferencias significativas entre grupos en una prueba objetiva de atención. No evaluaba rendimiento deportivo, pero plantea una pregunta: ¿cómo nos sentíamos antes de consultar la pantalla y cómo nos sentimos después?

Cargamos nuestros dispositivos. Nuestra atención y capacidad de análisis también merecen entrenamiento.

El reloj registra el esfuerzo; nosotros podemos relacionarlo con lo que comimos, nuestra respiración y dónde estuvo nuestra cabeza.

registra el esfuerzo; nosotros podemos relacionarlo con lo que comimos, nuestra respiración y dónde estuvo nuestra cabeza. El anillo muestra patrones de sueño y estimaciones de estrés fisiológico; nosotros identificamos qué situaciones nos alteran y qué nos ayuda a recuperar.

muestra patrones de sueño y estimaciones de estrés fisiológico; nosotros identificamos qué situaciones nos alteran y qué nos ayuda a recuperar. Nuestro criterio une los puntos para decidir.

La disciplina necesita contexto: una mala noche, una preocupación o una alimentación insuficiente también cuentan. Las reglas pueden guiarnos mientras aprendemos a reconocer cuándo exigirnos y cuándo ajustar.

Ese día hice mis series. Me faltaron datos y presté más atención a otras señales.

El reloj seguía en mi mesa de noche. Las piernas habían venido conmigo. Y la que decidía cómo avanzar seguía siendo yo.