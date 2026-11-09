Resumen

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La tecnología ayuda a medir el rendimiento, pero aprender a escuchar nuestro cuerpo también es parte del entrenamiento. (Foto: Claudia Ugarteche)
La tecnología ayuda a medir el rendimiento, pero aprender a escuchar nuestro cuerpo también es parte del entrenamiento. (Foto: Claudia Ugarteche)
Por Claudia Ugarteche

Era martes y salí a hacer mis series. En el camino descubrí que había dejado el reloj en la mesa de noche y el anillo cargando. Una vez cambiada, me quedé mirando la pista: ¿valdría la pena entrenar así?

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