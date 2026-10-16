La semana pasada se corrió la Maratón de Chicago. Entre tantos resultados extraordinarios, me llamaron la atención los tiempos de personas a las que he visto empezar a correr hace apenas algunos años. Marcas que entonces parecían impensables, pero que reflejan años de entrenamiento, adaptaciones progresivas y, sobre todo, continuidad.

LEE TAMBIÉN: Cruzar la meta no es terminar

Vivimos un momento extraordinario para el deporte amateur. Las competencias nos entusiasman, nos conectan y nos invitan a descubrir capacidades que quizás desconocíamos. Entiendo perfectamente que quieras estar donde están todos y ser parte de esa emoción. Pero también hay muchísimo valor en el proceso y, para seguir disfrutándolo, necesitamos aprender a cuidar la máquina.

¿Qué pasa cuando el hype te lleva a descubrir la magia de entrenar para un objetivo y empiezas a querer algo más? Ahí comienza la oportunidad de convertir el entusiasmo en un verdadero cambio de comportamiento.

Cinco preguntas pueden ayudarte a encontrar tu propio camino:

1. ¿Qué quiero conseguir? ¿Completar una competencia, mejorar una marca, desarrollar fuerza o resistencia?

El objetivo define la dirección, pero no necesariamente el punto de partida.

2. ¿Dónde estoy hoy?

Evalúa tus capacidades y hábitos. ¿Tienes una buena base física? ¿Entrenas regularmente? ¿Cómo te recuperas? No necesitas estar preparado para empezar, necesitas saber desde dónde hacerlo.

3. ¿Qué me falta?

Quizás sea base, para desarrollar capacidades generales; constancia, para sostener el entrenamiento; o especificidad, para preparar las exigencias de tu objetivo. Cada necesidad requiere una estrategia diferente.

4. ¿Mi programa responde a mis necesidades?

Un buen programa no es necesariamente el más intenso. Es aquel que contempla tu punto de partida, progresión, especificidad y recuperación. Y, fundamentalmente, que puedas sostener.

5. ¿Qué comportamiento necesito cambiar?

Si te falta constancia, reorganiza tus horarios. Si te cuesta recuperarte, revisa tu descanso. Si entrenas siempre al máximo, aprende a regular la intensidad. El cambio de comportamiento consiste en transformar nuestras intenciones en acciones sostenibles.

El cuerpo no mejora simplemente acumulando entrenamientos intensos, sino encontrando el equilibrio entre estímulo, recuperación y continuidad.

Las competencias son oportunidades extraordinarias para descubrir de qué somos capaces. Pero el verdadero progreso no se construye en un solo evento.

Porque el hype puede llevarnos hasta la línea de partida. El hábito es lo que nos permite seguir avanzando después de cruzar la meta.