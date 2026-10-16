icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La Maratón de Chicago inspira a miles de corredores a superar sus límites, pero alcanzar nuevas metas exige entrenamiento progresivo, constancia y una adecuada recuperación. (Foto: Claudia Ugarteche)
La Maratón de Chicago inspira a miles de corredores a superar sus límites, pero alcanzar nuevas metas exige entrenamiento progresivo, constancia y una adecuada recuperación. (Foto: Claudia Ugarteche)
Por Claudia Ugarteche

La semana pasada se corrió la Maratón de Chicago. Entre tantos resultados extraordinarios, me llamaron la atención los tiempos de personas a las que he visto empezar a correr hace apenas algunos años. Marcas que entonces parecían impensables, pero que reflejan años de entrenamiento, adaptaciones progresivas y, sobre todo, continuidad.

TE PUEDE INTERESAR