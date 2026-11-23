Imaginemos que un analista financiero necesita un tablero para monitorear los resultados de su empresa. En lugar de solicitarlo al área de tecnología, describe lo que necesita a una herramienta de inteligencia artificial y, poco después, tiene una aplicación funcionando. No sabe programar, pero acaba de desarrollar software. Lo que hasta hace poco estaba reservado a especialistas comienza a estar al alcance de cualquier profesional.

Esta nueva forma de desarrollar aplicaciones se conoce como vibe coding y permite generar software mediante instrucciones en lenguaje natural, sin necesidad de escribir código. Su importancia estratégica radica en transformar la manera en que las organizaciones aprovechan el conocimiento de sus trabajadores, colaboran y generan innovación.

Las posibilidades son enormes, dado que un especialista comercial podría crear un simulador de créditos, mientras que un responsable de operaciones desarrollaría una aplicación para monitorear sus procesos. Esto permite resolver necesidades que antes quedaban postergadas por falta de recursos, experimentar con nuevas ideas y responder a tiempo a las demandas del negocio. Además, el conocimiento especializado de los trabajadores se convertiría en herramientas que otros utilizan, multiplicando su valor para la organización.

Sin embargo, la facilidad para crear aplicaciones también generaría problemas. Que una solución funcione no significa que sea confiable, segura o sostenible. Una aplicación podría necesitar alojamiento en la nube, bases de datos o conexiones con los sistemas institucionales. También podría contener errores, comprometer información sensible o generar costos de mantenimiento que no fueron considerados.

Existe, además, una paradoja menos evidente. El vibe coding transformaría el conocimiento individual en un activo organizacional, pero también crearía una nueva fuente de dependencia de personas clave. Si nadie más comprende cómo funciona una aplicación, de dónde obtiene sus datos o cómo actualizarla, la salida de su creador puede comprometer su continuidad. Asimismo, cuando cada área desarrolla soluciones sin coordinación, surgirían duplicidades e información contradictoria.

Por ello, el verdadero desafío consiste en transformar esa autonomía en una capacidad colectiva. Esto requiere nuevas formas de colaboración entre las áreas funcionales y tecnología. TI deberá asumir un papel más estratégico, proporcionando infraestructura, asesorando sobre buenas prácticas y acompañando el desarrollo de soluciones, además de garantizar su seguridad e integración.

Aprovechar este potencial también exige una estrategia de upskilling, orientada a ampliar las competencias de los trabajadores sin alejarlos de sus especialidades. Será necesario fortalecer el pensamiento computacional, que permite analizar problemas y estructurar soluciones, así como la capacidad para formular requerimientos, comprender los datos y evaluar críticamente los resultados de la IA.

La alta dirección debería comenzar promoviendo proyectos piloto de bajo riesgo, evaluando su impacto y asegurando que las soluciones útiles se compartan y mantengan institucionalmente. El objetivo es generar valor sostenible.

El vibe coding democratizaría la innovación, pero no garantiza que una organización se vuelva más innovadora. La diferencia estará en su capacidad para convertir iniciativas individuales en conocimiento compartido y ventajas competitivas. Al final, las buenas o malas vibras dependerán menos de la inteligencia artificial que de las estrategias que adoptemos para aprovechar su potencial.