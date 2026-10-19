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Resumen

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Estar en forma no es solo correr más kilómetros o ganar fuerza, sino aprender a escuchar al cuerpo, reconocer sus límites y disfrutar cada paso del camino. (Foto: Claudia Ugarteche)
Estar en forma no es solo correr más kilómetros o ganar fuerza, sino aprender a escuchar al cuerpo, reconocer sus límites y disfrutar cada paso del camino. (Foto: Claudia Ugarteche)
Por Claudia Ugarteche

La primera vez que corrí una maratón, tenía la ilusión de que ese sería mi momento de mejor condición física. ¿Cómo no? Estaba corriendo más kilómetros que nunca y mi cuerpo reaccionó rápido. Cada semana corría más y recuperaba mejor. Hasta que dejó de hacerlo.

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