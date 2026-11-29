Ángel Ormeño estaba jugando Pokémon cuando le pedimos esta entrevista. Tiene 13 años y una fascinación por la tecnología que es casi generacional. Como muchos jóvenes de hoy, no solo juega con ella: explora sus posibilidades y crea cosas nuevas. Esa curiosidad lo llevó, junto a dos amigos del colegio Melitón Carvajal, a buscar una solución a un problema que tenían muy cerca.

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Uno de ellos, Camilo Vega, tiene discapacidad visual. Con su bastón podía identificar los obstáculos al ras del suelo, pero no aquellos que encontraba a la altura del rostro, como las ramas de los árboles o los letreros. Ángel y Jesús Camero pensaron que unos lentes inteligentes podían ayudarlo a desplazarse con mayor autonomía, alertándolo de esos peligros mediante señales sonoras. Con el propio Camilo involucrado en el diseño y las pruebas del prototipo, nació Ñawi (“ojo” en quechua).

Al presentar Ñawi ante el jurado de Los Creadores, Ángel tuvo –por reglamento– solo un minuto para explicar el proyecto. Habló sin titubear, sin leer, sin atropellarse, mirando siempre a quienes lo evaluaban. “El auditorio estaba lleno, pero el proyecto me lo sabía de memoria, así que el ‘pitch’ salió natural”, me cuenta. Su profesor, Daniel Béjar, lo conoce bien: “Ángel maneja bien la presión. Los tres, en realidad, no paran de sorprenderme”.

Lo que nació de una inquietud entre compañeros de colegio terminó llevándolos mucho más lejos. Con Ñawi, los tres amigos se impusieron entre más de cien proyectos en la edición peruana de Los Creadores, el concurso de innovación escolar de Fundación Kodea. Como premio, viajaron a Santiago, donde participaron de una gira de innovación que incluyó Google Chile y el Palacio de La Moneda.

En nuestra charla, Ángel habla con la misma naturalidad de su invento que de sus videojuegos. A los 13 años, ha descubierto que la tecnología también le permite cambiar algo del mundo que lo rodea. “Todo problema tiene solución”, me dice. Y por todo lo visto, el proyecto Ñawi le ha dejado ganas de ir por más.

“Ya pensamos en repetir el otro año”, agrega Ángel mientras vuelve a tomar su celular. No lo interrumpimos más: lo espera una partida de Pokémon.