Un incendio forestal de grandes proporciones permanece activo en Cusco y destruye la cobertura vegetal en la ruta de acceso al Valle Sagrado de los Incas. Este jueves, brigadas multidisciplinarias reanudaron las labores intensivas para controlar y sofocar el fuego.

El siniestro se inició en el cerro Huillcapata, en el sector del Abra Corao dentro del distrito de San Sebastián. La emergencia ambiental inició el 18 de noviembre a las 11:51 a.m. según reportes oficiales, y luego se propagó rápidamente por los fuertes vientos de la tarde.

Incendio forestal en Cusco se viene registrando desde este 18 de noviembre. (Foto: Municipalidad de Cusco)

Incendio forestal en Cusco se viene registrando desde este 18 de noviembre. (Foto: Municipalidad de Cusco)

Incendio forestal en Cusco se viene registrando desde este 18 de noviembre. (Foto: Municipalidad de Cusco)

Las áreas directamente afectadas abarcan los territorios de las comunidades rurales de Huillcapata y Sequeraccay. Las llamas avanzaron hacia la microcuenca de Quesermayo, ubicada detrás del sitio arqueológico de Tambomachay, comprometiendo a tres comunidades en el límite con el distrito de Taray, en la provincia de Calca.

Las hipótesis preliminares señalan que el fuego habría sido originado por trabajos agrícolas manuales, aunque las causas definitivas continúan bajo investigación. La destrucción de la cobertura vegetal afecta principalmente a especies nativas como pastos naturales e ichu en la zona.

Durante la atención de la emergencia, un efectivo del Cuerpo General de Bomberos resultó herido y fue evacuado al hospital de Essalud. En el punto combaten el fuego 33 bomberos con cinco vehículos, cinco agentes de la Policía Nacional del Perú, personal militar del Ejército Peruano y 30 comuneros.

La Municipalidad Provincial del Cusco lidera el soporte logístico mediante la entrega de agua, desayunos y rehidratantes a los brigadistas. El equipo de Seguridad Ciudadana mantiene un monitoreo constante en el sector mientras se coordinan las tareas finales de liquidación del incendio.