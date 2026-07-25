Según el plan de desvíos, se cerrarán totalmente los jirones De la Unión (tramo entre la Plaza Mayor y el jirón Carabaya), Carabaya, Lampa, Huallaga y otras calles aledañas. Foto: Mindef/composición GEC
Según el plan de desvíos, se cerrarán totalmente los jirones De la Unión (tramo entre la Plaza Mayor y el jirón Carabaya), Carabaya, Lampa, Huallaga y otras calles aledañas. Foto: Mindef/composición GEC
Por Redacción EC

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) oficializó el plan de desvíos y restricción vehicular que se aplicará en la capital durante los feriados del martes 28 y miércoles 29 de julio, días en los que celebra las Fiestas Patrias 2026.

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