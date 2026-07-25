La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) oficializó el plan de desvíos y restricción vehicular que se aplicará en la capital durante los feriados del martes 28 y miércoles 29 de julio, días en los que celebra las Fiestas Patrias 2026.

De acuerdo a información oficial de la comuna y de la Policía Nacional, se ejecutará el bloqueo de accesos clave en el Centro Histórico de Lima y en la avenida Brasil, con el objetivo de resguardar el desarrollo de los actos protocolares del Ejecutivo y el desarrollo del Gran Desfile Cívico Militar.

Martes 28 de julio: cierre de calles en el Centro Histórico de Lima

Debido a las actividades oficiales del ejecutivo y la tradicional Misa Te Deum, el martes 28 de julio se restringirá el paso vehicular desde las 00:00 horas en el perímetro de la Plaza de Armas.

Según el plan de desvíos, se cerrarán totalmente los jirones De la Unión (tramo entre la Plaza Mayor y el jirón Carabaya), Carabaya, Lampa, Huallaga y otras calles aledañas.

Para evitar el congestionamiento vehicular en el Casco Histórico, la Policía recomendó el uso de las siguientes rutas alternas: avenida Alfonso Ugarte, avenida Nicolás de Piérola, avenida Grau, jirón Huánuco y jirón La Libertad.

Miércoles 29 de julio: desvíos por el Gran Desfile Militar

Para el miércoles 29 de julio, debido al emplazamiento de las delegaciones para el Gran Desfile Cívico Militar, se cerrará el tránsito en la avenida Brasil, en el tramo comprendido entre la Plaza Bolognesi y la avenida Javier Prado, así como sus calles adyacentes.

No obstante, el Centro Histórico y los accesos hacia el Palacio de Gobierno mantendrán el flujo habilitado. Para los conductores que busquen trasladarse hacia el centro de la capital durante esta fecha, se aconseja evitar la avenida Brasil y emplear la ruta: avenida Alfonso Ugarte - avenida Nicolás de Piérola - ingresando por los jirones Lampa o Carabaya.