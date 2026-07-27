El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja por el incremento de la temperatura diurna que afectará a 20 regiones del país entre el lunes 27 y el miércoles 29 de julio. El organismo advirtió que el fenómeno alcanzará una intensidad extrema en diversos sectores de la costa y la sierra, por lo que exhortó a la población a adoptar medidas de prevención.

Según el aviso meteorológico, la escasa nubosidad durante el mediodía favorecerá un incremento de la radiación ultravioleta (UV), elevando el riesgo para quienes permanezcan expuestos al sol por períodos prolongados.

Las principales ciudades de la costa, sierra y selva registrarán temperaturas altas en este verano. (Foto: Difusión) / SimpleImages

Costa y sierra registrarán temperaturas de hasta 36 °C

El Senamhi informó que las altas temperaturas persistirán durante los próximos días en gran parte del territorio nacional.

En la costa norte, las temperaturas máximas alcanzarán hasta 36 °C. En la costa central oscilarán entre 24 °C y 30 °C, mientras que en la costa sur se prevén valores entre 22 °C y 31 °C.

En la sierra, el organismo pronosticó temperaturas máximas de hasta 33 °C en el norte, 31 °C en la zona central y 29 °C en la sierra sur.

¿Qué significa la alerta roja emitida por el Senamhi?

El aviso fue clasificado con nivel de peligro rojo, la categoría más alta de la escala utilizada por el Senamhi para advertir fenómenos meteorológicos.

Este nivel indica que se esperan condiciones de gran intensidad, por lo que la entidad recomienda mantenerse permanentemente informado sobre la evolución del evento y seguir las indicaciones de las autoridades para reducir los riesgos asociados al intenso calor y la elevada radiación solar.

🌡📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 27 al 29 de julio, continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa y la sierra del país.



☀️✅ Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, aumento de de radiación UV y ráfagas de viento.



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Estas son las 20 regiones bajo alerta roja

Las regiones que podrían verse afectadas por el incremento de las temperaturas son:

Áncash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Callao

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

La Libertad

Lambayeque

Lima

Moquegua

Pasco

Piura

Puno

Tacna

Tumbes

Ante este escenario, el Senamhi recomendó evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación, mantenerse bien hidratado, usar bloqueador solar, vestir ropa ligera y de colores claros, así como proteger especialmente a los niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, considerados los grupos más vulnerables frente a las altas temperaturas.

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