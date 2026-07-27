Senamhi pronostica días de intenso calor y mayor radiación UV en la costa y la sierra. (Foto: Andina)
Senamhi pronostica días de intenso calor y mayor radiación UV en la costa y la sierra. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja por el incremento de la temperatura diurna que afectará a 20 regiones del país entre el lunes 27 y el miércoles 29 de julio. El organismo advirtió que el fenómeno alcanzará una intensidad extrema en diversos sectores de la costa y la sierra, por lo que exhortó a la población a adoptar medidas de prevención.

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