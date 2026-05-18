Un hombre fue asesinado dentro de un hostal en San Juan de Lurigancho, y su cuerpo fue retirado por agentes de la policía luego que los trabajadores del local dieran parte del crimen.

Los policías acudieron a la cuadra 11 de la Av. Gran Chimú la madrugada de hoy lunes 18 de mayo tras recibir el reporte del homicidio de un hombre hasta ahora no identificado, quien estaba dentro de una de las habitaciones.

El cadáver de un hombre fue hallado en un hostal en la Av. Gran Chimú, en SJL. (Fotos: César Grados / @photo.gec)

El cadáver de un hombre fue hallado en un hostal en la Av. Gran Chimú, en SJL. (Fotos: César Grados / @photo.gec)

Los agentes de la Comisaría de Zárate, ubicada a algunas cuadras de distancia, acudieron al lugar, retiraron el cuerpo e iniciaron las indagaciones para dar con los responsables del asesinato.