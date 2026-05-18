Resumen

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El cadáver de un hombre fue hallado en un hostal en la Av. Gran Chimú, en SJL. (Fotos: César Grados / @photo.gec)
El cadáver de un hombre fue hallado en un hostal en la Av. Gran Chimú, en SJL. (Fotos: César Grados / @photo.gec)
Por Redacción EC

Un hombre fue asesinado dentro de un hostal en San Juan de Lurigancho, y su cuerpo fue retirado por agentes de la policía luego que los trabajadores del local dieran parte del crimen.

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