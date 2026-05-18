Un hombre fue asesinado dentro de un hostal en San Juan de Lurigancho, y su cuerpo fue retirado por agentes de la policía luego que los trabajadores del local dieran parte del crimen.
Un hombre fue asesinado dentro de un hostal en San Juan de Lurigancho, y su cuerpo fue retirado por agentes de la policía luego que los trabajadores del local dieran parte del crimen.
Los policías acudieron a la cuadra 11 de la Av. Gran Chimú la madrugada de hoy lunes 18 de mayo tras recibir el reporte del homicidio de un hombre hasta ahora no identificado, quien estaba dentro de una de las habitaciones.