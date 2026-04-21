Un fatal accidente de tránsito se registró en Villa El Salvador, donde un trabajador de limpieza perdió la vida luego de que un bus de transporte público impactara contra un camión compactador. El hecho ocurrió en la avenida Revolución.

El vehículo involucrado pertenece a la empresa Etupsa, conocida como “La 1”, que cubre la ruta entre San Martín de Porres y Villa El Salvador. Según información preliminar, el choque se produjo cuando el trabajador se encontraba en la parte posterior del camión realizando sus labores.

Maniobra brusca y exceso de velocidad bajo investigación

El jefe de Seguridad Ciudadana de Villa El Salvador, Manuel Ramírez, informó que el fallecimiento se produjo como consecuencia del fuerte impacto generado por la unidad de transporte público. Asimismo, indicó que el conductor realizó una maniobra brusca, tal como quedó registrado en las cámaras de seguridad.

Comandante Manuel Rodríguez, gerente de seguridad ciudadana de Villa El Salvado. Foto: Captura de video/TV Perú

Según precisó, estas imágenes serán entregadas a las autoridades para contribuir con las investigaciones. Además, detalló que el camión compactador se encontraba estacionado al lado derecho de la vía y contaba con las luces intermitentes encendidas al momento del accidente.

Conductor fue detenido

El funcionario también solicitó una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades y sancionar al responsable. En ese sentido, se conoció que la unidad de transporte público registra al menos dos papeletas por exceso de velocidad.

🔴 Choque en Villa El Salvador dejó una persona fallecida.

La víctima fue identificada como Juan Carlos Pomalaya Quinto, quien perdió la vida en el accidente ocurrido en la avenida Revolución, a la altura del parque Huáscar.



Según información preliminar, el impacto se produjo… pic.twitter.com/gxBOUFnEfI — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) April 21, 2026

Por otro lado, el conductor del bus, identificado como Gian Carlos Campos Cárdenas, fue intervenido de inmediato tras el accidente y trasladado a la comisaría de Pachacámac, donde se vienen realizando las diligencias correspondientes.

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