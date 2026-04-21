Resumen

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Así quedó el camión compactador de basura tras ser impactado por un ómnibus de la línea 73. Foto: Captura de video/TV Perú
Así quedó el camión compactador de basura tras ser impactado por un ómnibus de la línea 73. Foto: Captura de video/TV Perú
Por Redacción EC

Un fatal accidente de tránsito se registró en Villa El Salvador, donde un trabajador de limpieza perdió la vida luego de que un bus de transporte público impactara contra un camión compactador. El hecho ocurrió en la avenida Revolución.

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