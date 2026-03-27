La delincuencia continúa pese al estado de emergencia impuesto por el Gobierno. Esta vez, una combi fue incendiada durante la madrugada de este viernes 27 de marzo, en la cuadra 2 del jirón Venezuela, en el Callao, en un nuevo hecho vinculado a la extorsión que afecta al transporte público.

Testigos indicaron que sujetos desconocidos llegaron hasta el lugar y rociaron gasolina para luego prender fuego. Las casas alrededor del vehículo no resultaron afectadas.

Pago de 15 soles por circular

Según Latina, la unidad atacada pertenecía a una empresa cuyos integrantes aseguran que vienen pagando cupos diarios de 15 soles para evitar represalias. Sin embargo, este hecho evidenciaría que dichos pagos no garantizan protección frente a las organizaciones criminales que operan en el Callao.

Además, el matinal precisó que el atentado habría sido perpetrado por una segunda banda criminal conocida como ‘Perú Unido’, la cual habría retomado el cobro de cupos a la empresa afectada hace apenas tres días.

Este ataque a la unidad, que cubría la ruta Lima – Callao, alertó a los conductores y usuarios que exigen mayor seguridad a las autoridades pues viven al constante asedio de bandas criminales.