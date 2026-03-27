Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Afortunadamente, ninguna persona salió herida en el atentado. Foto: América Noticias
Afortunadamente, ninguna persona salió herida en el atentado. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

La delincuencia continúa pese al estado de emergencia impuesto por el Gobierno. Esta vez, una combi fue incendiada durante la madrugada de este viernes 27 de marzo, en la cuadra 2 del jirón Venezuela, en el Callao, en un nuevo hecho vinculado a la extorsión que afecta al transporte público.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: