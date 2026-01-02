Un concierto de Carlos Miguel y Orquesta en el distrito de Carabayllo terminó de manera violenta tras un ataque armado de extorsionadores contra los músicos mientras se presentaban en vivo, informaron fuentes policiales y testigos del hecho.

El episodio se produjo en la noche del 1 de enero, a la altura del kilómetro 17 de la avenida Túpac Amaru, cuando cuatro sujetos llegaron a bordo de dos motocicletas y abrieron fuego contra los artistas sin mediar palabra.

La balacera generó momentos de tensión entre los asistentes, que corrieron en distintas direcciones para ponerse a salvo, mientras los delincuentes escaparon por rutas no determinadas, según versiones recogidas por la Policía Nacional del Perú.

Dos integrantes de Carlos Miguel y Orquesta resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia al Hospital Nacional Sergio E. Bernales, donde permanecen bajo atención médica, indicaron fuentes del nosocomio.

Imágenes luego de la balacera en concierto de Carlos Miguel en Carabayllo. Se ve cuando llevan a un herido. pic.twitter.com/p6eIUQi8si — Carlos Viguria (@cviguria) January 2, 2026

Familiares del guitarrista Carlos Quispe Álvarez (58), quien también sufrió impactos de bala, confirmaron que su estado es estable y fuera de peligro, ya que las heridas no comprometieron órganos vitales, mientras que el segundo herido aún no ha sido identificado públicamente.

La PNP investiga el caso y no descarta que el ataque esté vinculado a posibles extorsiones o cobro de cupos, un contexto que varios músicos han denunciado desde hace varios años y que, en 2025, fue un tema frecuente entre las denuncias de agrupaciones nacionales.

Carlos Miguel y Orquesta se pronuncia

La agrupación rompió su silencio a través de sus redes sociales y condenó el ataque con armas de fuego que sufrió durante su presentación en Carabayllo, donde dos de sus integrantes fueron heridos por impactos de bala.

“Carlos Miguel y Orquesta lamenta profundamente y denuncia los hechos violentos ocurridos durante el concierto en Carabayllo, donde dos de nuestros integrantes resultaron heridos. Ambos se encuentran en el hospital recibiendo atención médica con pronóstico reservado”, señalaron en su misiva.

“Hoy, como peruanos, decimos ¡Basta! y exigimos una solución real y efectiva para garantizar la seguridad de nuestros artistas y de la ciudadanía en general”, agregó el comunicado.

Minsa sobre heridos

A través de un comunicado, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que dos personas heridas por arma de fuego en el distrito de Carabayllo, identificadas como C.Q.A. (58) y G.P.A. (39), reciben atención médica especializada en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales.

Ambas se encuentran “hemodinámicamente estables y bajo una conducta quirúrgica expectante”.