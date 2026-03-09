El desborde del río San Francisco, provocado por las intensas lluvias registradas en los últimos días, ha generado una situación crítica en el distrito del mismo nombre, en la región Ayacucho. Viviendas inundadas, carreteras bloqueadas y poblaciones aisladas marcan el panorama en esta zona del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

De acuerdo con reportes de los pobladores, el aumento del caudal ha inundado los primeros niveles de numerosas viviendas, obligando a varias familias a permanecer en los pisos superiores mientras intentan rescatar parte de sus pertenencias.

Ante el riesgo de que el caudal continúe incrementándose, vecinos y operadores de maquinaria pesada trabajan con palas para retirar escombros y reforzar zonas vulnerables, con el objetivo de evitar que la fuerza del agua afecte el puente principal del distrito.

Intensas lluvias dejan viviendas inundadas y falta de alimentos en distrito ayacuchano. (Foto: Captura/América Noticias)

Las autoridades locales han desplegado comités de defensa civil de diversos distritos para coordinar acciones de respuesta y asistencia a los damnificados. Asimismo, han exhortado a la población a no ingresar a áreas peligrosas para recuperar sus bienes, debido al riesgo de nuevos derrumbes.

La emergencia también se ha extendido a otros sectores cercanos y a zonas fronterizas con la región Cusco. El río Apurímac ha registrado un aumento considerable en su caudal, lo que afecta a pobladores de la provincia cusqueña de La Convención que viven cerca de la ribera.

Además, varias quebradas se han activado en diferentes puntos del Vraem, generando huaicos que han bloqueado vías de comunicación terrestre y dificultan la atención simultánea de múltiples emergencias.

En sectores ubicados en la zona alta del distrito de San Francisco y en áreas cercanas al río Apurímac se reportan viviendas dañadas, terrenos agrícolas inundados y familias que permanecen en alerta ante posibles nuevos desbordes.

Crecida del río San Francisco provoca emergencia y bloquea carreteras en el Vraem. (Foto: Captura/América Noticias)

Los comités de defensa civil continúan monitoreando el comportamiento de los ríos para emitir alertas oportunas que permitan evacuar a las comunidades en riesgo.

El acceso al distrito se ha vuelto particularmente complicado debido a los derrumbes y huaicos que han bloqueado la carretera principal. Esta situación limita el ingreso de vehículos de carga y maquinaria pesada necesarios para las labores de limpieza y rehabilitación.

La interrupción de las rutas también ha generado una escasez de alimentos y agua potable entre los pobladores afectados. Algunos ciudadanos han señalado que se han visto obligados a utilizar agua de lluvia para cocinar y cubrir sus necesidades básicas.

Frente a esta situación, los habitantes de la zona demandan el envío urgente de asistencia médica, víveres y agua potable para atender a las familias que lo han perdido todo tras la inundación de los primeros niveles de sus viviendas.

VIDEO RECOMENDADO

PCM también anunció que se incrementará el vale FISE para la compra de balón de gas de 10kg hasta S/ 30 en un período de 30 días, y se implementará una medida de compensación para taxistas.

SOBRE EL AUTOR