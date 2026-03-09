Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Pobladores del Vraem enfrentan inundaciones y piden ayuda urgente tras desborde de ríos. (Foto: Captura/América Noticias)
Por Redacción EC

El desborde del río San Francisco, provocado por las intensas lluvias registradas en los últimos días, ha generado una situación crítica en el distrito del mismo nombre, en la región Ayacucho. Viviendas inundadas, carreteras bloqueadas y poblaciones aisladas marcan el panorama en esta zona del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

