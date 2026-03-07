Resumen

La labor de Bertha exige precisión, rapidez y una profunda responsabilidad ética | Foto: INSN
Cuando una cirugía cardiaca a corazón abierto comienza en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN), hay un instante decisivo en el que el corazón del paciente se detiene. En ese momento, la Lic. Bertha Peña Ramos, enfermera especialista en circulación extracorpórea–perfusión del Servicio de Cirugía de Tórax y Cardiovascular, asume el control absoluto de la vida del niño: es una de las perfusionistas del centro pediátrico y la responsable de operar la máquina corazón-pulmón o también llamada máquina de circulación extracorpórea, que sustituye a dichos órganos que son detenidos (dejan de funcionar), mientras el cirujano corrige el defecto cardiaco.