La conmemoración del Día de la Mujer, celebrada cada 8 de marzo, trasciende la idea de una fecha común dentro del calendario. Esta jornada recuerda la trayectoria de movilizaciones protagonizadas por mujeres en busca de equidad, reconocimiento social y garantía de libertades. También representa una oportunidad para recordar a quienes impulsaron transformaciones históricas y para continuar visibilizando las desigualdades que todavía afectan a muchas en distintos ámbitos.

Dedícale estas frases a tu mamá y hazla sentir especial en el Día de la Mujer





Ser mujer ya es un superpoder, pero ser madre lo es aún más. ¡Feliz Día de la Mujer a la más increíble de todas!

Mamá, si hoy soy una mujer fuerte, es porque tuve a la mejor maestra. Gracias por enseñarme a ser valiente. ¡Te quiero!

Eres la mujer que me enseñó que los sueños no tienen límites. Gracias por ser mi ejemplo, mamá. ¡Feliz Día de la Mujer!

No hay palabras suficientes para agradecerte todo lo que has hecho por mí. ¡Feliz Día de la Mujer, mamá!

Mamá, gracias por mostrarme que las mujeres podemos con todo. Eres mi mayor ejemplo de fortaleza, valor y amor

Querida mamá, eres la razón por la que sé que las mujeres somos imparables. ¡Gracias por ser mi inspiración!

Me enseñaste que el valor de una mujer no está en lo que dicen los demás, sino en lo que ella decide ser. ¡Gracias por tanto, mamá! ¡Feliz día!

Desde pequeña supe que tenía una madre increíble, pero con el tiempo entendí que tenía una heroína. ¡Feliz Día de la Mujer, mamá!

Hoy celebro a la mujer que ha sido mi guía, mi ejemplo y mi mayor apoyo. ¡Feliz Día de la Mujer, mamá!

Hoy y siempre, gracias por demostrarme que el mundo cambia con mujeres como tú. ¡Eres mi mayor inspiración! ¡Feliz Día de la Mujer!

50 frases por el Día Internacional de la Mujer 2025: más mensajes para conmemorar esta fecha especial

“Nunca se debe gatear cuando se tiene el impulso de volar” – Helen Keller

“La vida se contrae o expande en proporción a tu coraje” – Anaïs Nin

“Lo que las mujeres aún tienen que aprender es que nadie te da poder. Solamente hay que tomarlo” – Roseanne Barr

“No soy la mujer de tu vida, soy la mujer de la mía”

“No seré una mujer libre mientras siga habiendo mujeres sometidas, incluso cuando sus cadenas sean muy diferentes a las mías” – Aude Lorde

“Brilla y al que le moleste, que se tape los ojos”

“Algunas mujeres eligen seguir a los hombres, otras deciden seguir sus sueños” – Lady Gaga

“Mi boda, mis reglas”

“Quienes no se mueven no notan sus cadenas” – Rosa Luxemburgo

“Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista”

“La vida es corta: sonríele a quien llora, ignora a quien te critica y sé feliz con quien te importa” – Marilyn Monroe

“Tenemos que enseñar a las niñas que pueden llegar tan alto como humanamente posible sea” – Beyoncé

“El éxito de cada mujer debe ser una inspiración para otra. Somos más fuertes cuando nos apoyamos” – Serena Williams

“El feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente” – Simone de Beauvoir

“Yo elijo cómo me visto y con quien me desvisto”

“El empoderamiento de las mujeres conduce al empoderamiento de la humanidad” – Michelle Obama

“Las mujeres, primero que nada, queremos vivir sin miedo” – Isabel Allende

“Mi vida tiene valor, mi cuerpo no tiene precio”

“El feminismo es la habilidad de elegir lo que quieres hacer” – Nancy Reagan.

“Soy una persona feminista que piensa que una mujer puede hacer cualquier cosa que se decida a hacer” – Grace Kelly

“Somos mujeres y somos fuertes” – Pilar Rubio