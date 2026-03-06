Por Redacción EC

La conmemoración del Día de la Mujer, celebrada cada 8 de marzo, trasciende la idea de una fecha común dentro del calendario. Esta jornada recuerda la trayectoria de movilizaciones protagonizadas por mujeres en busca de equidad, reconocimiento social y garantía de libertades. También representa una oportunidad para recordar a quienes impulsaron transformaciones históricas y para continuar visibilizando las desigualdades que todavía afectan a muchas en distintos ámbitos.