Un chico jugando en un ordenador de sobremesa Windows
Para Microsoft, el futuro de los videojuegos está en la PC y Windows es el mejor lugar para jugar

quiere que Windows sea “el mejor lugar para jugar” y pretende lograrlo con tecnologías que permiten a los usuarios acceder y continuar sus partidas desde cualquier lugar, como las consolas portátiles ROG Xbox Ally, la aplicación Xbox para PC y Bluetooth LE Audio.

El futuro de los videojuegos está en la PC, o así lo ve Microsoft, que en el último año ha avanzado en tecnologías que permiten que los juegos para Windows 11 se hayan vuelto “más rápidos, más portátiles y visualmente más inmersivos”.

MIRA: El presidente de Microsoft: “Creo que necesitamos más mujeres en tecnología”

Por un lado, con la apuesta por las consolas portátiles, tanto a través del ‘hardware’ diseñado en colaboración con Asus, ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X, como con la Experiencia de pantalla completa de Xbox.

Por otra, con tecnologías que mejoran la inmersión en los juegos, como la entrega avanzada de sombreadores, el trazado de rayos DirectX 1.2 y el Audio Bluetooth LE. Y con un mejor soporte para la arquitectura Arm, que ha permitido el juego local con la ‘app’ de Xbox para PC, la compatibilidad y el rendimiento ampliado del emulador Prism y la implementación de soluciones nativas antitrampas de socios como Easy Anti-Cheat.

“Nos comprometemos a hacer de Windows el mejor lugar para jugar”, ha afirmado Microsoft en una nota de prensa en la que apunta los pasos que darán a continuación para perfeccionar los comportamientos del sistema: administración de la carga de trabajo en segundo plano, mejoras de energía y programación, optimizaciones de la pila de gráficos y controladores actualizados.

