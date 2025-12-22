La aplicación de Messenger para PC ya no está disponible. Meta cerró de forma definitiva su versión de escritorio para Windows y macOS, una decisión que pone fin a una herramienta lanzada en 2020 y que no logró la adopción esperada entre los usuarios de computadoras.

El cierre no implica la desaparición del servicio de mensajería. La compañía —propietaria también de WhatsApp, Facebook e Instagram—mantiene operativa la plataforma y ofrece una alternativa para seguir usándola desde el ordenador: acceder a la versión web a través del navegador, donde los chats y contactos continúan disponibles.

De hecho, la propia aplicación de escritorio ya advertía a los usuarios sobre su retirada y recomendaba migrar a la versión web o utilizar las apps móviles. Con ello, Meta busca concentrar el uso del servicio fuera de las aplicaciones instalables en PC, sin afectar el acceso a las conversaciones.

Para quienes desean conservar su historial, la compañía recuerda la importancia de activar la copia de seguridad. El sistema permite crear un PIN de seis dígitos que habilita el respaldo automático de los chats, necesario para restaurarlos en otros dispositivos o en la web.

Esta opción también puede configurarse de forma manual desde los ajustes de Privacidad y seguridad, dentro del apartado de cifrado de extremo a extremo, donde es posible activar el almacenamiento de mensajes y asegurar el acceso futuro a las conversaciones.