El regulador británico de comunicaciones, Ofcom, acusó este jueves a TikTok y YouTube de no hacer lo suficiente para proteger a los menores frente a contenidos dañinos y alertó de que las plataformas siguen sin impedir que niños de menos de 13 años accedan a sus servicios.

En un informe publicado hoy, el organismo señaló que ambas empresas “no se comprometieron a introducir cambios significativos” dentro del plazo previsto a fin de reducir la exposición de menores a contenidos perjudiciales recomendados por los algoritmos, al sostener que sus sistemas “ya son seguros para los niños”.

Ofcom afirmó que sus investigaciones muestran que los contenidos personalizados siguen siendo “la principal vía” por la que los menores encuentran material dañino en internet y advirtió de que, pese a la entrada en vigor en 2025 de nuevas obligaciones legales de seguridad digital, la exposición infantil a esos contenidos apenas ha disminuido.

Según los datos del regulador, el 73 % de los menores británicos de entre 11 y 17 años aseguró haber encontrado contenido perjudicial en el periodo de cuatro semanas estudiado, y más de un tercio dijo haberlo visto mientras navegaba por sus recomendaciones automáticas.

Entre los alumnos de secundaria que recordaban haber visto contenido negativo, el 53 % dijo haberlo encontrado en TikTok, seguido de YouTube (36 %), Instagram (34 %) y Facebook (31 %).

La directora ejecutiva de Ofcom, Melanie Dawes, aseveró que el regulador está decidido a “forzar más cambios” en las grandes tecnológicas y utilizar “todo el alcance” de sus competencias para exigirles mejoras.

“Seguimos profundamente preocupados porque, pese a las pruebas abrumadoras del daño existente, las compañías continúan sin tomar las medidas necesarias para mantener a los menores fuera de sus plataformas y hacer más seguras sus recomendaciones”, declaró.

El informe sí destacó compromisos adicionales asumidos por varias empresas para combatir el acoso sexual a menores en internet y reforzar las protecciones frente a depredadores sexuales en línea.

Snap Inc., propietaria de Snapchat, acordó impedir por defecto que adultos desconocidos contacten con menores en el Reino Unido e introducir este verano controles de edad “altamente eficaces”.

Por su parte, Meta Platforms anunció nuevas herramientas de inteligencia artificial para detectar conversaciones sexualizadas entre adultos y adolescentes en Instagram, mientras que Roblox Corporation permitirá a los padres desactivar completamente los chats directos para menores de 16 años.

No obstante, Ofcom advirtió de que ninguna de las plataformas que requieren una edad mínima de 13 años logró convencer al regulador de que aplica eficazmente esas restricciones.

De acuerdo con el organismo, el 84 % de los niños británicos de entre 8 y 12 años utiliza al menos uno de los grandes servicios digitales con límite de edad de 13 años, como YouTube, Facebook, TikTok, Instagram o Snapchat.

El regulador también adelantó que estudia utilizar nuevos poderes de inspección previstos en la Ley de Seguridad en Línea para auditar los sistemas de moderación, algoritmos y controles de edad de las plataformas en tiempo real.

El informe se publica antes de que concluya el próximo 26 de mayo una consulta pública del Gobierno británico sobre posibles nuevas medidas para proteger a los menores en internet, entre las que se incluye la posible prohibición total del acceso a redes sociales a menores de 16 años.