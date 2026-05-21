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Entre los alumnos de secundaria que recordaban haber visto contenido negativo, el 53 % dijo haberlo encontrado en TikTok, seguido de YouTube (36 %), Instagram (34 %) y Facebook (31 %). (Foto de Patrick T. Fallon / AFP)
Entre los alumnos de secundaria que recordaban haber visto contenido negativo, el 53 % dijo haberlo encontrado en TikTok, seguido de YouTube (36 %), Instagram (34 %) y Facebook (31 %). (Foto de Patrick T. Fallon / AFP)
/ PATRICK T. FALLON
Por Agencia EFE

El regulador británico de comunicaciones, Ofcom, acusó este jueves a TikTok y YouTube de no hacer lo suficiente para proteger a los menores frente a contenidos dañinos y alertó de que las plataformas siguen sin impedir que niños de menos de 13 años accedan a sus servicios.

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