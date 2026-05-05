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LinkedIn es una red social orientada al uso empresarial, a los negocios y al empleo. (Foto de INA FASSBENDER / AFP)
LinkedIn es una red social orientada al uso empresarial, a los negocios y al empleo. (Foto de INA FASSBENDER / AFP)
/ INA FASSBENDER
Por Agencia AFP

Una organización austriaca de defensa de la privacidad anunció este martes que presentó una denuncia contra la red social profesional LinkedIn por la venta de los datos digitales de sus millones de usuarios.

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