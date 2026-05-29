La imagen del gerente distante y corporativo está quedando atrás. Hoy, los líderes empresariales que generan mayor impacto en el mercado peruano son aquellos que muestran cercanía, autenticidad y propósito. Desde ejecutivos del sector banca hasta representantes de minería y retail, cada vez más CEOs comparten en LinkedIn sus historias de aprendizajes, cultura organizacional y desafíos internos para conectar con nuevas audiencias.

En esa línea, para María Suquilanda, CEO y Directora Comercial de MS Prospección Inteligente y experta en marketing digital, esta tendencia responde a un cambio profundo en la manera en que las nuevas generaciones perciben el liderazgo. “El talento joven ya no busca solamente un buen sueldo. Quiere trabajar con líderes humanos, transparentes y coherentes con sus valores. La marca personal del CEO hoy influye directamente en la reputación de la empresa”, explica.

El nuevo liderazgo ya no se construye desde el silencio

Durante años, muchos ejecutivos optaron por mantener un perfil bajo y limitar su exposición pública. Sin embargo, la transformación digital y el crecimiento de plataformas como LinkedIn han cambiado las reglas del juego.

Uno de los consejos es compartir aprendizajes reales y experiencias personales vinculadas al liderazgo. (Foto: Difusión)

Actualmente, los líderes empresariales que muestran experiencias reales —incluyendo fracasos, aprendizajes o reflexiones personales— generan mayor credibilidad y engagement tanto dentro como fuera de sus organizaciones.

Según Suquilanda, esta exposición estratégica ayuda a humanizar a las empresas en un contexto donde la confianza corporativa se ha vuelto un activo clave. “Las personas quieren saber quién está detrás de una marca. Cuando un CEO comunica con empatía y autenticidad, logra construir cercanía y fortalecer la cultura organizacional”, señala.

El desafío de la Generación Z

Uno de los mayores desafíos de las empresas peruanas es atraer y retener talento joven. La Generación Z prioriza ambientes laborales flexibles, culturas transparentes y líderes accesibles. En ese escenario, la marca personal del gerente general o del director ejecutivo se convierte en una poderosa herramienta de reclutamiento.

Recomendaciones

Suquilanda comparte algunos consejos para líderes y ejecutivos que desean fortalecer su presencia profesional:

- Compartir aprendizajes reales y experiencias personales vinculadas al liderazgo.

- Mostrar la cultura interna de la empresa y el lado humano de los equipos.

- Hablar sobre desafíos, innovación y transformación empresarial con lenguaje cercano.

- Mantener presencia activa en LinkedIn con contenido de valor y visión estratégica.

con contenido de valor y visión estratégica. - Comunicar propósito y valores, no solo resultados financieros.

La reputación del líder impacta directamente en la empresa

La especialista sostiene que hoy la reputación corporativa ya no depende únicamente de campañas publicitarias o comunicados institucionales.

“Las empresas más admiradas son aquellas donde el liderazgo tiene voz propia y genera conversación. Un CEO visible y auténtico puede convertirse en el principal embajador de una organización”, concluye Suquilanda.