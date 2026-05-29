Resumen

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La transformación digital y el crecimiento de plataformas como LinkedIn han cambiado las reglas del mundo empresarial. (Foto: Difusión)
La transformación digital y el crecimiento de plataformas como LinkedIn han cambiado las reglas del mundo empresarial. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La imagen del gerente distante y corporativo está quedando atrás. Hoy, los líderes empresariales que generan mayor impacto en el mercado peruano son aquellos que muestran cercanía, autenticidad y propósito. Desde ejecutivos del sector banca hasta representantes de minería y retail, cada vez más CEOs comparten en LinkedIn sus historias de aprendizajes, cultura organizacional y desafíos internos para conectar con nuevas audiencias.

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