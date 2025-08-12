El Comercio es galardonado en premios de Periodismo GDA 2025

El Comercio destacó en la décimo cuarta edición de los Premios de Periodismo del Grupo de Diarios América (GDA), que reconocen anualmente los mejores trabajos periodísticos producidos por las redacciones miembros durante el año anterior.

En esta edición, el jurado —integrado por destacados editores y académicos de América Latina y España— evaluó trabajos de alto nivel que abarcan una amplia variedad de temas y formatos, resaltando la capacidad de las redacciones para innovar y conectar con las audiencias.

Proyectos destacados

En la categoría Nuevas Narrativas, El Comercio recibió una mención honorífica por “Ni padres ni hijos: El doloroso proceso de adoptar en Perú”.

El especial multimedia, realizado en conjunto por las áreas de ECData, Nuevas Narrativas y Video, expone el impacto de la burocracia estatal en los procesos de adopción.

A través de una narrativa dual que sigue a un niño atrapado en el sistema y a una pareja dispuesta a adoptarlo, el trabajo combina texto, video, ilustración, datos interactivos y testimonios audiovisuales para contar una historia urgente y conmovedora. Esta experiencia inmersiva e inclusiva, está diseñada para generar empatía y movilizar a la audiencia, integrando recursos tecnológicos y un enfoque innovador en storytelling.

La investigación no solo obtuvo una gran cantidad de visualizaciones sino que generó un impacto tangible, contribuyendo a acelerar un caso real de adopción y a impulsar el debate público sobre reformas necesarias.

En la categoría Propuesta Editorial Innovadora, “Illa”, el primer proyecto periodístico que empleó Inteligencia Artificial en El Comercio, generó una herramienta entrenada para ayudar a las mujeres a identificar posibles casos de violencia obstétrica y ginecológica.

Desarrollado por los equipos de ECData y Nuevas Narrativas, con el soporte de investigadores del QLab de la Pontificia Universidad Católica del Perú, este chatbot combina investigación periodística, diseño accesible y un enfoque empático para orientar a las usuarias de manera confidencial.

Desde su lanzamiento, ha sido utilizado por miles de mujeres y ha recibido el respaldo de varias instituciones, impulsando un debate sobre la necesidad de protocolos y sanciones frente a este tipo de violencia.

En esta edición de los Premios GDA, los primeros lugares fueron para: “Una expedición al corazón de la Amazonía” de O Globo (Reportaje noticioso o de investigación), “FuturIA” de La Nación (Propuesta Editorial Innovadora), “Atrapados en las redes” de La Nación (Periodismo de Tecnología) y “S.O.S. Animales Argentinos” de La Nación (Nuevas Narrativas).

Con estos reconocimientos, El Comercio reafirma su compromiso con el periodismo de calidad, la innovación narrativa y la generación de impacto social a través de investigaciones rigurosas y el uso creativo de la tecnología.