Google sustituirá el Asistente de voz por Gemini, su nueva inteligencia artificial, en los altavoces Google Home y otros dispositivos inteligentes lanzados desde 2015. Con este cambio, los usuarios podrán interactuar de manera más natural y fluida con sus equipos.

Gemini para Home funcionará con Gemini Live, la misma versión de la IA que ya está disponible en los teléfonos móviles. La diferencia es que ahora se integrará directamente en los altavoces y pantallas inteligentes de Google. Para usarla será necesaria una suscripción de pago.

La IA permitirá controlar dispositivos conectados del hogar, como luces, cámaras, parlantes o televisores, además de responder consultas generales: desde el pronóstico del clima hasta cómo reparar una computadora. A diferencia del antiguo asistente, Gemini entiende mejor el lenguaje natural y puede mantener conversaciones con contexto.

Otra novedad es que tendrá diez voces distintas con un timbre más natural, para que la experiencia se asemeje más a hablar con una persona que con una máquina.

Planes y precios

Plan estándar: 10 dólares al mes. Incluye Gemini Live, automatizaciones y un historial de 30 días para eventos y video.

Plan avanzado: 20 dólares al mes. Suma historial de 60 días para eventos, almacenamiento 24/7 de videos, notificaciones y descripciones por IA.

Estos planes también forman parte de las suscripciones actuales de Gemini. Quienes ya tengan Google AI Pro accederán sin costo adicional al plan estándar, mientras que los clientes de Google AI Ultra tendrán incluido el plan avanzado.

El despliegue de Gemini para Home comenzará en octubre, en acceso anticipado y primero en Estados Unidos. Google no ha dado aún una fecha para Latinoamérica.

