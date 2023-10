Un ciudadano llamado Henry, cuyo apellido quiso mantener en reserva, mencionó que fue víctima de un robo, esto debido a un cajero automático manipulado. Resulta que se había dirigido a retirar dinero, pero después de insertar su tarjeta y realizar el debido proceso, no salió ningún billete. Luego de un segundo intento, se dio cuenta de que una red de delincuentes había adulterado la máquina para impedir que saliera el monto.

“Hice toda la gestión, pero me quedé en shock porque no salía nada. Como pensé que era algo aleatorio, volví a hacer el retiro. Pero me percaté que la rejilla de donde salen los billetes no se levantaba”, dijo el hombre.

Así como Henry, muchos ciudadanos han sido víctimas de diversas modalidades en donde los cajeros automáticos están involucrados. Por ello, especialistas conversaron con El Comercio para explicar de qué manera poder reconocer cuando hay una adulteración y así evitar ser víctima de estos criminales.

Las modalidades de robo

1. El cambiazo

Este se da luego de que el usuario haya ingresado su tarjeta y clave en el cajero. El delincuente provoca algún tipo de distracción a la víctima para efectuar el cambio de la tarjeta y colocar una falsa. La principal característica de este tipo de fraude es que usualmente requiere de dos personas para tener éxito.

La modalidad se lleva a cabo cuando los delincuentes identifican a su potencial víctima, luego se acercan para ofrecerle o solicitarle una presunta ayuda. De esa manera, en cuestión de segundos obtienen su tarjeta y la cambian por un plástico falso.

Erick Iriarte, abogado experto en derecho digital y nuevas tecnologías, explicó a este Diario que ahora los jóvenes utilizan los monederos digitales como Yape o Plin, en contraste, el grupo etario que suele caer más en los robos que involucran a los cajeros automáticos son los adultos mayores , así como también los extranjeros.

Carlos Zúñiga, presidente de la Asociación de Defensa del Consumidor Elegir Perú, comentó que las personas deben fijarse en la interacción entre ellos, el equipo y el entorno. “Cuando realizas un depósito en un cajero, tienes que fijarte en quiénes están alrededor tuyo y quién te está mirando . Tú eres quien tiene que pasar la tarjeta y no deberías recibir ayuda de extraños. Nadie debe intentar manipular tu dispositivo”, mencionó.

2. La regleta: bloquear la ranura de donde salen los billetes

El delincuente coloca una regla de metal o plástico para bloquear la ranura que dispensa los billetes del cajero. Es así como el dinero quedará retenido y no podrá ser retirado por el usuario. Una variante de esta modalidad es la de adherir pegamento a la misma ranura para que el efectivo no pueda salir.

Usuarios denuncian que mafias intentan robar dinero usando 'regletas' en cajeros.

Erick Iriarte recomendó verificar si en la ranura de donde salen los billetes hay algún material sospechoso que pueda evitar que se retire el dinero.

3. Lazo libanés: bloquear la ranura donde se inserta la tarjeta

Esta modalidad consiste en manipular la lectora del cajero, instalando una falsa boqueta y adicionando una cinta que retiene la tarjeta. Cuando la víctima desiste y se marcha, el ladrón regresa al cajero para recuperarla.

Este dispositivo suele ser de plástico o de cartulina para simular la ranura donde los usuarios introducen su tarjeta.

Expertos recomendaron tocar el teclado antes de usarlo. Si una pieza se mueve, es un indicio de que el cajero ha sido manipulado.

Carlos Zúñiga acotó que el ladrón requiere que la víctima abandone la zona. “Para evitar este robo, antes de colocar tu tarjeta debes pasar tus manos por encima de las teclas y golpear con los dedos la tapa que se encuentra encima del teclado . Si hay una pieza que se mueve, significa que el cajero está manipulado. Se deben generar costumbres de seguridad”, dijo.

Recalcó que lo último que se debe hacer es abandonar el sitio . “Los cajeros tienen encima de la pantalla un número telefónico al cual reportar anomalías, así como también el número de dicho cajero. Entonces lo que uno tiene que hacer es llamar y decir cuál es el número del cajero que presenta el inconveniente, ya sea porque no salió la tarjeta o el dinero ”, adicionó.

El experto resaltó que hay que esperar que vengan las autoridades en el acto, si no es así, se debe hacer el reclamo correspondiente al banco . Respecto a la tarjeta, esta puede ser bloqueada para evitar que luego el ladrón haga uso de ella.

#AtenciónMiraflores, tomar precauciones al momento de retirar dinero. Se intervino un cajero automático de Scotiabank, ubicado en la Av. J. Larco Cdra. 05, se encontró una regleta, que impedía el retiro de dinero, intervino la PNP y Serenazgo. Se continúa con la inspección. pic.twitter.com/har2ed8nCU — Alerta Miraflores (@miraflores24h) January 13, 2019

4. Clonación de tarjetas

En esta modalidad delincuencial sofisticada se implementan dispositivos para clonar la banda magnética de la tarjeta. Además, con una pequeña cámara instalada en la parte superior del cajero, se logra obtener la clave secreta.

5. El falso teclado

Se cubren las teclas del cajero con una lámina transparente muy fina. El usuario digita sus datos, como el número de DNI y la clave secreta, los cuales se quedan impregnados en la lámina mediante la presión. De esta manera el delincuente se queda con la información necesaria para extraer el dinero.

Carlos Zúñiga señaló que estas dos últimas modalidades implican que los delincuentes tengan conocimientos de alta tecnología. “Como los mecanismos que pueden usar los delincuentes son muy variables, los usuarios deben tener muy claro todos estos puntos (que nadie esté mirando, no darle la tarjeta a ninguna persona, tocar el teclado, y no abandonar el cajero hasta que venga personal de ayuda)”, agregó.

¿Dónde pedir ayuda?

Erick Iriarte precisó que la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) puede hacer las investigaciones correspondientes, así como también solicitar las grabaciones de las cámaras de seguridad para ubicar a los responsables.

Juan Humberto Flores, fiscal superior y coordinador nacional de ciberdelincuencia, informó a El Comercio que, ante el conocimiento de este tipo de delitos, la ciudadanía puede acudir al Ministerio Público a través de todos sus canales de atención. “Ante cualquier irregularidad en el cajero, hay que comunicarse con el personal bancario a fin de poner en conocimiento dicho suceso y bloquear las tarjetas afectadas”, sumó.