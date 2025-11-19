A nivel global, la ciberdelincuencia avanza a pasos agigantados, y tanto ciudadanos de a pie como empresas pueden llegar a verse perjudicados si caen en alguna de las diversas modalidades de fraude existentes. En ese sentido, y desde España, institución financiera hoy llama la atención por compartir información detallada acerca de los hábitos empleados al momento de retirar dinero si usamos cajeros automáticos, y las normas básicas de prudencia que debes considerar llevar a cabo con la finalidad de evitar hasta ser objeto de manipulación mediante la denominada ingeniería social.

LO QUE DEBES HACER PARA EVITAR CAER EN FRAUDE Y USAR DE MANERA SEGURA LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS

Muy a menudo escuchamos u observamos casos que figuran vinculados a la ciberdelincuencia y también modalidades de robo a partir de las cuales puedes terminar perdiendo todo tu dinero una vez usado el siempre popular cajero automático.

Al respecto, el Banco de España basado en "Estudio sobre hábitos en el uso del efectivo“, hoy resalta la importancia de mantenernos precavidos cuando buscamos llevar a cabo retiros desde las también conocidas ATM que tienden a ser intervenidas por quienes hasta intentan manipularte verbalmente para ejercer hurto.

Con relación a esta información, te compartimos la serie de recomendaciones que brinda dicha institución financiera a fin de evitarte caer en fraude mientras realizas operaciones puntuales delante de un cajero automático instalado fuera y dentro de diversas entidades a nivel global:

Activa las alertas de transacciones

- “La mayoría de los bancos ofrecen notificaciones instantáneas por SMS o correo electrónico cada vez que se realiza una transacción. Esto te permite detectar actividades no autorizadas rápidamente”.

Configura límites diarios de retirada de efectivo para reducir el impacto en caso de fraude .

. Planifica tus necesidades de efectivo

- “Si la cantidad a retirar es grande, es más seguro realizar una transferencia que llevar mucho efectivo encima, y no solo por el riesgo de fraude. El dinero en efectivo también se pierde”.

Una vez que estás en el cajero, intenta, dentro de lo posible, utilizar ATM ubicados dentro de la oficina, interior o zonas iluminadas .

. Antes de hacer uso del cajero, fíjate en su aspecto, y comprueba que no contenga componentes sospechosos en el lector de tarjetas, teclado o el dispensador de efectivo .

. Una vez insertada o pasada la tarjeta por el lector Contactless, y tras introducir tu PIN, cubre el teclado con mano libre o cartera .

. Si tienes algún problema técnico, no confíes en personas desconocidas que intenten “ayudarte”, ya que su presencia no resultaría casual .

. Cuando el cajero muestra mensajes inusuales o solicita información que no es común, la recomendación radica en cancelar la transacción de inmediato.

Asimismo, incorpora otras medidas de protección tecnológicas cuando acudas a cajeros automáticos, aconsejándote así el Banco de España que cuides el voucher recibido tras el retiro de dinero, y si ya no lo necesitas, destrúyelo, y también te tomes el tiempo de revisarlo para guardarlo efectivamente.

ESTAS SON LAS 3 MODALIDADES DE FRAUDE MÁS COMUNES Y POR LAS CUALES DEBES CUIDAR TU DINERO RETIRADO EN CAJEROS AUTOMÁTICOS

Clonación de tarjetas

- Los delincuentes pueden instalar dispositivos en el lector de tarjetas del cajero con la finalidad de clonar los datos de tu tarjeta.

- Los delincuentes suelen colocar cámaras ocultas para capturar tu PIN mientras lo introduces.

Trampas en el dispensador de efectivo

- Los delincuentes suelen instalar mecanismos para retener el dinero que el cajero te entrega, haciéndote creer que hubo un error cuando en realidad han intervenido el dispensador de manera puntual.

Ingeniería social

- Los estafadores pueden acercarte a ti e intentar manipularte verbalmente cerca del cajero, y ya sea pidiéndote ayuda o distrayéndote para obtener tus datos.