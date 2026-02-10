¡Se acabó el anonimato! El MTC rastreará llamadas ocultas y mensajes spam para luchar contra las estafas telefónicas

La lucha contra la criminalidad, hoy tiene al gobierno peruano buscando mecanismos para proteger a la ciudadanía frente a llamadas falsas y suplantación de identidad. En ese sentido, la publicación de normativa puntual a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ahora llama la atención debido a un establecimiento de medidas fijadas con la finalidad de garantizar la identificación y trazabilidad de números, y también mensajes de texto.

EL MTC DISPONE MEDIDAS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y RASTREO DE LLAMADAS

Nueva normativa gubernamental hoy hace noticia en Perú, y ahora vinculada a la identificación y rastreo de llamadas que buscan fortalecer la lucha contra estafas telefónicas y también mensajes fraudulentos mientras la criminalidad gana terreno a nivel nacional.

De acuerdo a la información compartida mediante el Decreto Legislativo Nº 1723 que ya figura publicado en el Diario Oficial El Peruano, hoy el MTC introduce reglas claras para garantizar la autenticidad del número desde donde los dispositivos móviles, terminan recibiendo algún tipo de comunicación, y por lo cual las empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones deberán empezar a adoptar medidas técnicas y operativas.

Buscando evitar el uso indebido del recurso numérico, la normativa aprobada establece la habilitación de la “aplicación de medidas técnicas para prevenir y bloquear los mensajes fraudulentos (SMS), como por ejemplo aquellos que solicitan datos personales, claves o información financiera, o que anuncian supuestos premios”, y asimismo amplía la “prohibición de las comunicaciones SPAM” en relación a los SMS.

“Las empresas operadoras adoptan medidas y/o mecanismos técnicos y/u operativos para evitar el progreso de llamadas y/o mensajes de texto con uso inadecuado de la numeración para fines ilícitos ...”, figura remarcado a través de un Decreto Legislativo Nº 1723 que llega en un momento sensible para el Perú considerando el reporte diario de personas fallecidas por extorsión a manos del crimen organizado.

OSIPTEL AHORA EXIGE QUE EXTRANJEROS PASEN POR VERIFICACIÓN BIOMÉTRICA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÓVILES

La seguridad ciudadana sobre territorio peruano, hoy busca establecerse mediante la publicación de normativas como aquella donde OSIPTEL hace hincapié en la importancia de controlar el acceso a líneas móviles por parte de personas originarias de otros países.

A través de la Resolución N° 000135, dicha entidad de Gobierno modifica 4 artículos de las “Medidas temporales para fortalecer la seguridad en la contratación y gestión del servicio público móvil”, siendo el octavo el mismo que expone lo siguiente:

- “La contratación de servicios públicos móviles por parte de personas de nacionalidad extranjera se realiza de forma presencial en los centros y/o puntos de atención, previa verificación biométrica con la base de datos de la Superintendencia Nacional de Migraciones”.

Según figura precisado con respecto a las modificaciones de las condiciones para que ciudadanos extranjeros puedan acceder a líneas móviles en Perú, la empresa operadora así como Movistar y Claro, por ejemplo, entre otras, debe verificar la identidad de la persona foránea que busca contratar servicio, y cuenta con Carné de Identidad emitido por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, debiendo luego validar el número en el Sistema de Emisión de Carnés.

Asimismo, y mediante la publicación de otra normativa, en este caso la Resolución de Consejo Directivo N° 134, OSIPTEL establece el procedimiento de baja de los servicios públicos móviles y/o el bloqueo de celulares utilizados o vinculados a la comisión de delitos comunicados por parte de las autoridades encargadas de la lucha contra la inseguridad ciudadana, y entre las cuales figuran la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público, el Poder Judicial (PJ), el Ministerio del Interior e Instituto Nacional Penitenciario (INPE).