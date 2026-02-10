Por Redacción EC

Según el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), instó a los usuarios del servicio de telefonía móvil a que estén atentos en caso de detectar una o más líneas registradas a su nombre sin haberlas solicitado, por lo que deben seguir una serie de pasos con el objetivo de prevenir el uso indebido de su identidad. En ese sentido, el ente regulador implementó una serie de medidas que busca reforzar la seguridad, la protección de datos y la trazabilidad en el sector móvil. Frente a esta situación, las personas podrán activar la restricción, siempre que cumplan con el procedimiento establecido. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¡Ojo con las estafas! Así puedes BLOQUEAR que saquen líneas telefónicas a tu nombre
Tramites

¡Ojo con las estafas! Así puedes BLOQUEAR que saquen líneas telefónicas a tu nombre

¿Dónde te toca votar? LINK para conocer tu local de votación y si eres miembro de mesa para las Elecciones 2026
Tramites

¿Dónde te toca votar? LINK para conocer tu local de votación y si eres miembro de mesa para las Elecciones 2026

¿Cuál es el nombre del año 2026 en el Perú?
Tramites

¿Cuál es el nombre del año 2026 en el Perú?

¿Cuándo cobrar? Pensiones ONP y sueldos al sector público: Fechas de pago de febrero 2026 en el Banco de la Nación
Tramites

¿Cuándo cobrar? Pensiones ONP y sueldos al sector público: Fechas de pago de febrero 2026 en el Banco de la Nación