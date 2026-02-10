¡Ojo con las estafas! Así puedes BLOQUEAR que saquen líneas telefónicas a tu nombre

Según el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), instó a los usuarios del servicio de telefonía móvil a que estén atentos en caso de detectar una o más líneas registradas a su nombre sin haberlas solicitado, por lo que deben seguir una serie de pasos con el objetivo de prevenir el uso indebido de su identidad. En ese sentido, el ente regulador implementó una serie de medidas que busca reforzar la seguridad, la protección de datos y la trazabilidad en el sector móvil. Frente a esta situación, las personas podrán activar la restricción, siempre que cumplan con el procedimiento establecido. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO BLOQUEAR LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS REGISTRADAS A TU NOMBRE?

A través de la Resolución n.° 00135-2025-CD/OSIPTEL, del 23 de diciembre de 2025, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) anunció que cualquier usuario de servicios móviles puede comunicarse con su operadora o acudir a sus oficinas para solicitar el bloqueo de la contratación de nuevas líneas a su nombre en todos los canales de venta habilitados por dichas empresas. Esta medida busca evitar que las personas se conviertan en víctimas de suplantaciones o contrataciones no solicitadas, por lo que las compañías telefónicas están en la obligación de atender su reclamo en un plazo máximo de cinco días hábiles.

@osiptel ¿Sabías que puedes reportar las líneas móviles que no reconoces a través de #ChecaTusLíneas?​ ​📽️¡Presta atención! Aquí, te explicamos cómo. ♬ sonido original - OSIPTEL

Así durante esos días, se efectúa una verificación biométrica para validar la identidad del ciudadano. Al momento que se active la restricción, la operadora telefónica no podrá ingresar nuevas contrataciones vinculadas al DNI del usuario. En ese caso, el titular solo tendrá la facultad de levantar la restricción, de forma presencial y cumpliendo los protocolos de seguridad establecidos. Finalmente, cada persona tendrá la oportunidad de inspeccionar acerca de nuevos convenios registrados con su identidad o información, a fin de revertir la medida exclusivamente con su consentimiento y presencia física en las oficinas de las compañías.

¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA RESTRINGIR LAS LÍNEAS NO AUTORIZADAS?

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) presentó, compartido por Infobae, el paso a paso de manera sencilla para bloquear la contratación de nuevas líneas a tu nombre: