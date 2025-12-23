En medio de las celebraciones por Navidad y Año Nuevo, los ciberdelincuentes permanecen al acecho de los usuarios que suelen realizar compras durante esta temporada. De hecho, estos criminales implementan páginas de phishing y promociones fraudulentas con el objetivo de obtener información valiosa, como datos personales y financieros. Esto podría llevar a grandes perdidas económicas, daños a la reputación, pérdida de confianza, posibles sanciones legales, entre otros. Por ello, con el objetivo de proteger el dinero, la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) explicó los pasos que deben seguir las personas en caso de detectar operaciones sospechosas en las tarjetas de crédito o débito, a fin de reportar y tomar las medidas correspondientes. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO PROTEGER TU DINERO EN CASO DE OPERACIONES SOSPECHOSAS EN LAS TARJETAS BANCARIAS?

Según datos de Kaspersky Security Network (KSN), se bloquearon 6.394.854 intentos de phishing que suplantaban a tiendas virtuales, entidades bancarias y plataformas de pago, de los cuales el 48,2 % tuvo como objetivo directo a los compradores digitales entre enero y octubre de 2025. De esta manera, en medio de las celebraciones de fin de año, la defensora del Cliente Financiero de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), Nancy Figueroa, aclaró que es indispensable que los consumidores puedan identificar y reportar los consumos sospechosos de sus tarjetas.

Es decir, aquellas compras, transferencias o pagos que se realizó sin su consentimiento y que podría ser generado tras la pérdida o robo del celular o billetera. Es así que la especialista instó a la ciudadanía a denunciar lo ocurrido ante la entidad financiera, a fin de proceder con el bloqueo de las tarjetas o de los canales digitales. Asimismo, la representante de Asbanc informó también sobre la línea gratuita de emergencia 1820 que permite bloquear productos bancarios en segundos y en simples pasos desde cualquier parte del país.

“Desde la Defensoría recibimos reclamos de consumos no reconocidos, en su mayoría. Y eso también hace que el usuario tiene que estar informado, prevenido y alerta. Desde la Defensoría encontramos, que eran a raíz del robo o pérdida del celular o de sus tarjetas. Desde Asbanc, hemos lanzado hace un año nuestro servicio de nuestra línea de emergencia 1820. Apenas ocurra este tipo de incidente, llamar al 1820. Está disponible las 24 horas. Marcas el número 1820, indicas claramente el nombre de la entidad financiera con la que te quieres comunicar, y en pocos segundos ya estás en la opción de bloqueo de tu entidad financiera”, indicó Figueroa para RPP.

¿CÓMO PROTEGER TUS CUENTAS BANCARIAS Y BILLETERAS DIGITALES?

En la actualidad, proteger las cuentas bancarias y billeteras digitales de los usuarios se ha vuelto indispensable para evitar ser victimas de estafas. Entre las medidas de seguridad establecidas están que las personas deben descargar aplicaciones desde Google Play Store o App Store, ya que son considerados tiendas de apps oficiales. Igualmente, es crucial activar la verificación en dos pasos en las aplicaciones financieras y bancarias para proporcionar una capa extra de protección. Por lo tanto, se aconseja informar sobre cualquier intento de fraude a las autoridades pertinentes para contribuir a la prevención de futuros casos a nivel nacional.