De acuerdo con los datos actualizados del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), las ventas en supermercados con precios regulares, anotaron en noviembre una contracción interanual del 2,8 % y una caída mensual del 3,8 %, la más marcada desde finales de 2023 en Argentina. Esto demuestra una tendencia negativa en transacciones en los últimos tiempos, lo que ha llevado a que muchos establecimientos optimicen sus formatos y aceleren procesos de automatización con el objetivo de sostener márgenes en medio de un mundo digital. Frente a esta situación, una importante cadena ha habilitado en sus locales un nuevo formato de cobro a través de cajeros automáticos, lo cual permitirá que los usuarios realicen sus compras de manera más rápida y eficaz. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SUPERMERCADO EN ARGENTINA TIENE CAJAS DE COBRO AUTOMÁTICOS?

En los últimos días ha llamado la atención de miles de usuarios la implementación de los cajeros de cobros automáticos en los supermercados Coto, como una de las principales estrategias del sector ante un mercado que aún evidencia signos de debilidad. Esta novedosa implementación se puede encontrar en el barrio de Balvanera, en Buenos Aires, en la que los consumidores podrán hallar una variedad de productos en un pequeño local. Entre sus principales novedades destaca la ausencia de personal en las tradicionales cajas, reemplazadas por una sección de autocobro (self-checkout) que permite a las personas realizar sus compras en simples pasos: escanear el producto, seleccionar el método de pago y finalizar su propia compra.

Según detalló la cadena de supermercados Coto, dicho establecimiento conserva, por ahora, las promociones vigentes en el resto de la cadena y que la medida busca optimizar costos operativos y ajustarse a un consumidor que valora la rapidez y la proximidad en la actualidad. Asimismo, explicaron que sus trabajadores fueron reubicados en otras sucursales de la compañía, descartando despidos masivos en medio de una restructuración. Es importante mencionar que los usuarios podrán pagar sus productos con tarjetas de crédito, débito o aplicaciones móviles, lo que permitirá obtener su ticket de compra, conforme comparte el medio Ámbito.

¿QUÉ PAÍS TIENE EL PRINCIPAL RÉCORD HISTÓRICO DE TURISTAS?

La Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo (Embratur) informó que Brasil se ha posicionado como uno de los países en recibir más de 8,4 millones de turistas internacionales entre los meses de enero y noviembre de 2025. Gracias a sus playas paradisíacas, clima cálido, adecuada infraestructura y a la presencia de una de las maravillas del mundo, el país logró romper un récord histórico respecto al año pasado, por lo que se espera que al cierre del año supere los 9 millones de visitantes, según comparte el medio Emol.

En cuanto a los países que lideran la emisión de viajeros hacia el país samba entre enero y noviembre, Argentina ocupa el primer lugar con 3,1 millones de visitantes, seguida de Chile, con 721 000. En tercer lugar del ranking está Estados Unidos con aproximadamente 678.000 turistas. Eso no es todo, según la agencia local, Uruguay y Paraguay también forman parte de este listado con casi medio millón de personas ingresando a Brasil en lo que va del año. Cabe recordar que Embratur informó que 6,65 millones de extranjeros ingresaron al país en 2024.