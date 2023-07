Un grupo de mujeres tenía la ilusión de operarse a un precio accesible. Por ello, acudieron al centro médico del doctor Luperio Uchazara Suxo, ubicado en la cuadra 16 de la Av. México, en la Victoria. Sin embargo, nunca pensaron que la intervención quirúrgica perjudicaría gravemente su salud.

Las pacientes denunciaron al médico por redes sociales e incluso por la vía penal, acusándolo de presunta mala praxis, ya que presentaron fuertes lesiones luego de distintos procedimientos como implantación de prótesis mamarias, rinoplastia o liposucción. Este último dio cabida a un proceso ante el Poder Judicial.

El doctor figura como exintegrante del Servicio de Sanidad de la Policía Nacional del Perú de acuerdo al oficio número 300- 2018-2019 del Congreso de la República.

El Octavo Juzgado del Poder Judicial de Lima Centro le atribuyó el delito lesiones culposas, previsto y sancionado en el artículo 124 del Código Penal. Por ello, se le ha impuesto 1 año y ocho meses de pena privativa de la libertad, cuya ejecución se suspende bajo el cumplimiento estricto de una serie de reglas de conducta , incluyendo una reparación civil de 11.000 soles.

De acuerdo a la sentencia contra el médico, la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de La Victoria ha informado que su clínica no cuenta con una licencia de funcionamiento. Además, la Intendencia de Normas y Autorizaciones del Ministerio de Salud comunicó que, habiéndose realizado la búsqueda en el Registro Nacional de IPRESS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud), no se encontró registrado al centro médico.

La sentencia salió a favor de la víctima en dos instancias . Por ello, está a la espera del pago de reparación civil, el cual debe darse a través de depósitos al Banco de la Nación.

Cabe resaltar que el doctor figura como integrante del Servicio de Sanidad de la Policía Nacional del Perú de acuerdo al oficio número 300- 2018-2019 de Congreso de la República, estando actualmente retirado de dicho cargo .

Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Ucharaza Suxo tiene 61 años, es natural de la provincia de Yunguyo (Puno), es casado y actualmente vive en La Victoria (Lima), en la misma avenida donde opera su consultorio.

Las víctimas

El 17 de septiembre del 2019, Karina, quien prefirió llamarse así por su seguridad, se sometió a una liposucción con el doctor. Aseguró que la sala de operaciones no contaba con un personal de asistencia, no la evaluaron previamente y no le brindaron detalles sobre el procedimiento. Luego de la cirugía, presentó dolores en el abdomen.

La mujer se asustó debido a que observó que tenía una herida en su barriga. Pese a ello, le indicaron que era normal y pasaría (foto: Getty). / Image Source

“Me entregaron la receta y me retiré para tener el post operatorio”, dijo Karina a El Comercio. Sin embargo, al seguir presentando dolores, se acercó al consultorio al cuarto día de la operación, donde le sacaron los puntos.

De acuerdo a su abogado, Luis Carlos Muente, Karina presenta dos cicatrices lineales de 8 a 10 centímetros cada una. A raíz de ello, decidió poner la denuncia ante el Octavo Juzgado del Poder Judicial de Lima Centro. Finalmente, salió la resolución a su favor en primera y segunda instancia, determinando que el doctor tendrá que pagar la reparación civil de 11.000 soles.

Fotografías El certificado médico legal practicado a la agraviada el 13 de enero del 2020 y fotos compartidas a este Diario corroboran que Karina presenta lesiones físicas. 1 / 2 Fotografías El certificado médico legal practicado a la agraviada el 13 de enero del 2020 y fotos compartidas a este Diario corroboran que Karina presenta lesiones físicas. 2 / 2

Muente mencionó que “respecto a cuándo se va a pagar, se entiende que hay bastante carga en los juzgados porque tienen muchos que revisar. Ahorita nuestro expediente está en la sala y debe ser devuelto al Juzgado de Origen, donde se emitió la sentencia, posteriormente se notifica al médico que debe pagar”.

Por otro lado, dos mujeres más han denunciado al doctor a través de Facebook . “El médico me hizo una rinoplastia, liposucción y prótesis de mamas. Me operó mal la nariz y tengo cicatrices profundas. Me puso prótesis chinas que no me duraron nada (...). No me hizo ningún tipo de análisis”, dijo una de las víctimas. La otra paciente aseguró que actualmente tiene cortes en la cintura y espera que su denuncia pueda seguir su proceso.

Fuente: Facebook

Análisis

Augusto Linares, abogado penalista de Estudio Linares, sostuvo que, habiéndose resuelto en doble instancia el proceso penal, corresponde entrar a la etapa de ejecución de la sentencia. “Una vez que el expediente se ha devuelto al Juzgado de Origen, ahora debe entrar en etapa de ejecución”, resaltó.

Precisó que las reglas de conducta de la sentencia son las siguientes: el condenado no puede cometer nuevos delitos, se tiene que reportar cada 30 días ante el Poder Judicial, no puede cambiar de domicilio sin previa autorización y, principalmente, debe cumplir con el pago de reparación civil.

Augusto Linares, abogado penalista de Estudio Linares, mencionó que el Código Penal da hasta 3 años de pena privativa de la libertad para quienes cometan el delito de lesiones culposas agravadas.

“Esto significa que el señor tiene 1 año y 8 meses para cumplir con estas reglas, o sea el mismo tiempo de suspensión de la pena . Si no cumple con las reglas de conducta, se le revoca la pena suspendida y condicionada, y pasa a ser efectiva”, dijo.

Linares señaló que la notificación al acusado debería darse de manera casi instantánea. “Podemos comprender que por algunas dificultades propias del Poder Judicial tengan algún retraso, pero de ninguna manera pueden tardarse más de un mes”, añadió.

El experto mencionó que el Código Penal da hasta 3 años de pena privativa de la libertad para quienes cometan el delito de lesiones culposas agravadas. Sin embargo, lo que sucede en Perú es que el sistema está basado en tercios. Entonces, si se trata de un condenado primario y sin antecedentes penales, se quedará en el primer tercio de la pena. Es decir, se determina que su pena será de 1 año y 8 meses.

Resaltó que no hay una modalidad específica para negligencias médicas en el Código Penal, lo que hay es un inciso en el delito de lesiones culposas que sanciona los incumplimientos de reglas de profesión, o sea ciertos protocolos y capacidades técnicas. “Es importante que nosotros sepamos escoger bien a los médicos porque les vamos exponer lo más preciado que tenemos, nuestra vida”, concluyó.

Los descargos

Al buscar en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), se corroboró que Luperio Uchazara Suxo es el representante legal de ‘SERMEDU S.A.C’, el cual sería el RUC de la clínica. Se observa que no cuenta con deudas coactivas o infracciones registradas hasta el momento.

El doctor figura en el sistema del Colegio Médico del Perú como cirujano general y cirujano plástico activo.

Fuente: Colegio Médico del Perú

Antes del cierre de esta nota, El Comercio se puso en contacto con Uchazara en dos ocasiones. Sostuvo que no está abierto a brindar declaraciones y espera que el proceso judicial en el que se encuentra involucrado siga su curso. Además, resaltó que cualquier comunicación se puede hacer por medio de la mujer que lo denunció penalmente, así como por el abogado de ella.