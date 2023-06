En Piura, por ejemplo, se informó que luego de las intensas lluvias registradas en la región, son los grillos los que están causando malestar y zozobra entre la población. Según se pudo apreciar en redes sociales, ciudadanos de Sullana compartieron imágenes de cómo estos insectos han invadido diversos lugares.

Plaga de grillos afecta a un colegio de la ciudad de Chiclayo.

Incluso, en Lambayeque, se han tenido que suspender las clases en la institución educativa San Pedro ante la proliferación de los grillos. Esta situación está generando incertidumbre entre los ciudadanos.

¿Por qué se genera la plaga de grillos?

Esta plaga está asociada a condiciones ambientales que promueven su reproducción y supervivencia . El médico epidemiólogo Jorge Fernández, del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo (HAAA), de Chiclayo, manifestó que una plaga de grillos similar también se registró en el 2017 con el fenómeno El Niño Costero, lo cual causó la misma preocupación que existe en la actualidad.

El especialista manifestó que son las condiciones climáticas, como la humedad, los factores que originan que estos insectos aparezcan. “Las lluvias, la temperatura elevada y la humedad ayudan a que aparezcan grillos en diferentes localidades”, explicó.

Por su parte, Carlos Bocanegra López, biólogo pesquero y catedrático de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), agregó que “en condiciones normales, son parte del ecosistema; pero, cuando existe exceso de humedad, calor y lluvias, se generan condiciones para que su reproducción sea mucho más rápida”.

Grillos en Tumbes

Consecuencias

Ante ello, las clases del colegio San Pedro de Chiclayo fueron suspendidas. En este sentido, 700 estudiantes se han visto perjudicados debido a que los grillos se encuentran en todas las aulas y patios.

Además, en algunas zonas de Lambayeque los insectos ingresaron a las viviendas, llegando incluso hasta los dormitorios y la vestimenta de los ciudadanos. Mientras que en Tumbes se reportó esta plaga en la plaza de Zarumilla.

Pedido a las autoridades

Por su parte, el gobernador de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, aseguró que solicitará a la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), del Ministerio Salud (Minsa), un informe técnico con las estrategias específicas para erradicar a los insectos.

“Solicitaré una reunión con los expertos del Minsa para que expliquen ante los alcaldes y autoridades del GORE Lambayeque las estrategias idóneas para eliminar a los insectos (...). Tengo entendido que la fumigación alteraría la condición genética de los grillos, que, posteriormente, repercutiría en una mayor reproducción y resistencia en su ciclo de vida”, indicó.

🚨#URGENTE | Suspenden clases presenciales en colegios afectados por plaga de grillos en Lambayeque.



➡️ Padres de familia de la I.E. San Pedro piden fumigar los colegios tras aparición de miles de grillos que afecta a más de 700 alumnos. #ElInformativoxNacional pic.twitter.com/EcYWdAAvrU — Radio Nacional (@RadioNacionalFM) June 27, 2023

Asimismo, vecinos del Cercado de Lambayeque y Chiclayo han pedido la intervención de las autoridades locales.

¿Causan daños a la salud?

El Gerente Regional de Salud Lambayeque, Jaime Nombera Cornejo, afirmó a El Comercio que “los grillos no causan daños ni infecciones”. Sin embargo, pidió tomar las medidas preventivas para evitar que su ruido característico cause molestias. Mencionó que estos insectos son atraídos por la luz, la humedad y las condiciones climatológicas. “Se ha demostrado que la luz blanca atrae más que otras luces cálidas”, comentó.

“El grillo no representa una amenaza mortal para la gente y difícilmente va a morder o causar lesiones a una persona, pero sí tiene la capacidad de morder plantas y dañar la ropa”, dijo.

Además, mencionó que dejan sus huevos en las plantas, donde se esconden con mayor frecuencia. Por otro lado, afirmó que los insecticidas no pueden ser utilizados por la ciudadanía debido a que un mal manejo pone en riesgo su salud.

El Minsa, a través del INS, pidió a la ciudadanía no usar insecticidas (Foto: Minsa).

En esa línea, Sergio Recuenco, médico epidemiólogo, señaló a este Diario que los productos químicos tienen un efecto temporal. “Pueden ser dañinos para los pequeños. Lo correcto debería ser que el tema lo vea la brigada de saneamiento de la municipalidad”, agregó.

El jefe del Instituto Nacional de Salud, Luis Suárez, añadió que “no se aconseja a las familias usar insecticidas por su cuenta porque podría generar reacciones adversas en la salud por intoxicación. Las autoridades podrían utilizarlo, pero de manera controlada”.

Por otro lado, el médico epidemiólogo Antonio Quispe precisó a este Diario que la presencia de los grillos sí representa un daño a la población ya que se trata de un problema de salud pública. “Esto va a ocasionar un daño a la salud mental de los niños; también los perjudica porque no pueden estudiar. Además, la gente no puede dormir por el ruido que sale de estos insectos; por ende, no pueden trabajar bien al día siguiente. Las autoridades tienen que hacer algo inmediatamente”, dijo.

¿Cómo acabar con la plaga de grillos?

El Minsa, a través del INS, pidió a la ciudadanía no usar insecticidas. En cambio, una alternativa que sí sugirió fue el uso de agua y jabón o agua y detergente para la limpieza de la zona afectada. “Ante esta situación la población debe adoptar medidas como mantener una limpieza exhaustiva de sus viviendas, evitar tener encendidas las luces blancas y tapar los agujeros o espacios por los cuales los grillos pueden ingresar”, informó.

Por su parte, Antonio Quispe sostuvo que se deben eliminar los huevos, los cuales se encuentran en la parte alta de los pastos, por ello, es importante podar estas zonas. “Luego de hacerlo, hay que eliminar los huevos incinerándolos para que los grillos no nazcan. También, hay que prevenir que ingresen a los hogares tapando los borden inferiores de las puertas y colocando mallas en las ventanas”, mencionó.

Jaime Nombera Cornejo mencionó que es importante la limpieza de las casas y los jardines. “La eliminación no solo consta de matar a los grillos pisándolos, estos emiten un olor desagradable. Lo que se debe hacer es, después de pisarlos, ponerlos en una bolsa, sellarla bien y sacarlos del domicilio”, agregó.

Invasión de grillos causan temor en Piura, Lambayeque y otras provincias (Foto: Facebook).

Resaltó que, cuando se habla de plagas en espacios público o instituciones educativas, el municipio correspondiente debe intervenir con su respectiva área de salud ambiental. “Hemos conversado con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (SENASA) y nos han indicado que esta plaga puede durar hasta 30 días . Esperamos que en ese plazo podamos tener controlado este problema, tanto en domicilios como en lugares públicos”, concluyó.

Otro caso: la invasión de grillos en Estados Unidos

Este mismo año (2023) millones de grillos mormones han invadido varias ciudades en Nevada, Estados Unidos. Los enjambres han causado caos desde que los huevos comenzaron a eclosionar, entre mayo y junio. Uno de los puntos más afectados es el poblado de Elko, con 20.000 habitantes. Los insectos provocan un olor pestilente, se adhieren a los zapatos y a los neumáticos y causan un ruido constante.

De acuerdo a NBC News, estos grillos no dañan directamente a los humanos, aunque generan malestar debido a que cubren casas, caminos y ciudades en todo el estado de Nevada.